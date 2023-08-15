港人專屬深圳優惠｜憑回鄉卡領取　有食店全單95折　6大優惠一覽

港人北上消費成風，深圳乘勢在5大口岸派發港人遊深旅遊攻略宣傳小冊子，詳列當地玩樂好去處。攻略小冊子同時列出有商場或景點推出港人專屬優惠，港人可於指定6個地方或景點享用專屬優惠，當中距離褔田口岸僅兩個地鐵站的商場領展中心城，港人本月內憑回鄉卡可獲贈指定禮品及咖啡券。此外，距離褔田口岸僅10分鐘車程的深業上城，港人亦可憑回鄉卡於場內多間食肆及購物獲得折扣。



深圳市遊玩打卡地圖

深業上城（深圳地鐵10號綫冬瓜嶺站）

憑回鄉證至福田深業上城UpperHills不層禮賓處領取「西DorSi Fans」專屬優惠卡，可享指定食肆或品牌提供優惠，包括：

金鴨季：贈送甜品一份。

譚廚：憑優惠卡全單95折，贈送價值38元飲品一套。

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「海上彩虹號」觀光船（深圳機場碼頭、前海灣）

由本月8日至12月31日期間，港澳居民憑回鄉證現場購票，可享每人100元的平日及周末班次特惠票乘，以乘坐「海上彩虹號」。

中信金沙灣．藍騎士水運動（中信金沙灣國際度假區）

由本月8日至12月31日期間，港澳居民憑回鄉證現場購票，可享8折優惠，則可體驗水上項目。

歡樂港灣（深圳地鐵5號綫臨海站）

即日起至12月31日期間，港澳居民憑回鄉證或港澳居民身份證可購買摩天輪優惠門票，僅限「攜程」平台。 周末及平日門票原價每張150元減至每張120元，節假日適用門票原價每張180元減至每張150元。

位於深圳歡樂港灣的「滴咖城市營地」，以輕露營為主題，打造成年輕人潮流社交聚會的新蒲點。 （網上圖片)

南頭古城（深圳地鐵12號綫中山公園站）

由本月1日至31日期間，在「大眾點評」購買33元抵50元代金券，在南頭古城綜合服務中心可選擇兌換直接現金券或兑换刮刮樂，每個賬號限購3張。刮刮樂100%中獎。

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領展中心城（深圳地鐵4號綫會展中心站）

即日起至8月31日期間，港澳居民憑回鄉證，註冊會員即可獲贈兔然暴富購物袋1個，周末任意消費並積分，即可獲贈小熊筆筒1個及港澳車牌免停車3小時；消費滿388元併積分，即可獲贈「KUDDO」咖啡券1張。

▼港人北上消費▼

