家計會調查｜港人月均做愛3.1次較五年前少0.6次　因職業壓力增加

港人生育率持續下跌，政府提出多項鼓勵生育政策仍未改善情況。香港家庭計劃指導會今日（15日）公布「 2022年香港家庭計劃知識、態度及實行調查」，結果指過去十年本港婦女的子女數目持續下跌，女性沒有子女比率較5年前升幅一倍至43.2%，另外，受訪夫婦每月做愛平均次數由十年前4.3次、五年前3.7次，跌至最新的3.1次，原因主要是職業壓力。



家計會發表「香港家庭計劃知識、態度及實行調查」為五年一度的調查，在2022年9月至12月期間，隨機抽取政府統計處提供的地址，訪問1502名15至49歲已婚或未婚的婦女及其1052名配偶。調查結果顯示，2022年沒有子女的女性比率，由2017年的20.6%大幅上升至43.2%，而女性平均擁有子女數目由1.3個跌至0.9個。

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與此同時，港人性生活次數亦有所下跌。調查顯示，受訪1,052對夫婦平均每月做愛次數只有3.1次，當中更有19.4%女受訪者一個月沒有做愛，最多有33.5%女受訪者一個月做1至2次愛。

做愛減少的原因，最多是27%的職業壓力、其次是26%的與小孩共處一室，第三是生活空間擠迫。比較上次在2017年的同一調查，三大原因次序是生活空間擠迫和與小孩同住一室，都各佔27.4%，第三是職業壓力的17.7%。