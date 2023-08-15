家計會調查｜港夫婦子女降至0.9個再創新低　膝下無子成家庭趨勢

港人生育率持續下跌，政府提出多項鼓勵生育政策仍未改善情況。香港家庭計劃指導會今日（15日）公布「 2022年香港家庭計劃知識、態度及實行調查」，結果指過去十年本港婦女的子女數目持續下跌，女性沒有子女比率較5年前升一倍至43.2%，夫婦平均只有0.9名子女，較五年前減少0.4個。

家計會研究小組委員會主席葉兆輝表示，香港生育率創歷史新低，亦是全世界所面對問題，而未來一定會再低，指是難以逆轉及無可避免的趨勢。



「香港家庭計劃知識、態度及實行調查」為五年一度的調查，在2022年9月至12月期間，隨機抽取政府統計處提供的地址，訪問1502名15至49歲已婚或未婚的婦女及其1052名配偶。

調查結果顯示，2022年沒有子女的女性比率，由2017年的20.6%大幅上升至43.2%，而女性平均生育子女數目由1.3個跌至0.9個。此外，2022年男女性最理想子女數目均為2個，其中女性平均理想子女數目為1.47個，男性平均理想子女為1.45個，相比實際子女數目差距越來越闊。

家計會研究小組委員會主席葉兆輝表示，香港生育率創歷史新低，亦是全世界所面對問題，指「無水晶球」都知道未來一定會再低，表示難以逆轉及無可避免的趨勢。他又指政府對於增加生育率僅回覆為「個人決定」，未有一個針對性措施幫助生育率，唯一只有增加子女免稅額、7天男士侍產假及14週有薪產假期，惟力度及闊度不及其他國家的生育措施，香港仍有很大改善空間。

葉兆輝另指出，香港生育率新20年暴跌，其中最主要原因結婚人數減少，解釋指香港為亞洲人社會，婚外生育百分比都十分少，故分析數據時有70%的比率下降因結婚人數減少。他又指，現時結婚年齡一般為30歲，能夠「生育窗口」不算太大，兩者都對生育率有直接影響。

他亦強調，改善生育率不能單靠經濟上資助，稱一方面指經濟支援重要，另一方面養小孩子責任重大，亦關心教育情況，故此「唔係一個方法處理好多樣性問題，需要多樣性方法處理多樣問題」，以整體配套去作出改善，如從教育制度、住屋、托兒服務及家庭友善僱傭措施等方面解決問題。

家計會執行總監林慧翔亦指，女性結婚年齡中位數大，為30.6歲，認為計劃生育十分重要，趁年輕時教育市民生育知識，讓他們可及早計劃。她又表示，有情侶不想生育也不要強逼，而想生育的情侶政府都有責任協助他們解決困難。