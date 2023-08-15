統計處料2046年居港人口達819萬　三分一屬長者　同年人口負増長

本港人口老化情況愈趨嚴重。政府統計處今日（15日）發表最新人口推算數字，估計「居港人口」在2046年達至819萬，人口增長率同年亦會變成負增長，即-0.4%，是新冠疫情錄得負增長後，推算會再次出現負增長。當局估計而未來人口預期持續高齡化，65歲或以上長者人口，由2021年的145萬上升至2046年的274萬，增幅近九成，預料屆時每三名港人中便有多於一名是長者。



根據人口推算，出生率將逐漸下降。（資料圖片）

統計處指，香港的人口流動在2021年年中至2022年年中，受新冠疫情嚴重影響，但隨着社會復常，令不少在疫情期間留在外地的香港居民返來，同時亦有一些內地及海外人士透過各項計劃移入香港，令香港的人口在2023年有所回升。

未來20年人口增長約78萬

根據基線人口推算，在整個推算期內，「居港人口」會大致保持上升趨勢，2046年年中人口會較2021年年中的741萬人口增加78萬。

當局指，未來人口預期持續高齡化。隨着戰後嬰兒潮出生的人士踏入老年，以及男、女性的出生時平均預期壽命繼續上升，65歲及以上長者的人口推算在25年間，將增加接近一倍。撇除外籍家庭傭工，長者人口由2021年的145萬上升至2046年的274萬，增幅達89%，佔總人口的比例亦會由20.5%上升至36.0%，即每三名港人中便有多於一名是長者。

與此同時，香港的生育率預期維持低水平，總和生育率（即每一千名婦女在一生中活產子女的數目）按推算將由2021年的772名，輕微回升至2046年的938名，增幅約21.5%。

政府近年推出多項招攬人才和輸入勞工計劃，將為未來20多年的人口增長提供重要動力。在整個推算期內，人口淨移入將包括89萬名單程證持有人、51萬名透過各項計劃移入的香港非永久性居民及24萬名外籍家庭傭工。