2046年人口推算819萬　學者倡跨部門應對　建屋求量變「住大啲」

政府統計處發表2023年年中香港人口數字、以及2022年至2046年的人口推算。前者提到今年年中人口較去年增，主要上升見於期間錄得17.4萬名香港居民淨移入。有學者分析，三年疫情令很多人在通關後才能回港，相關數字遠高於往常，「今次係比較特別情況。」



就最新一輪人口推算，2046年年中基線人口推算為819萬，較多份以往的人口推算明顯下調，另有學者分析指人口推算經常變動，每次的推算都會不同，需定時檢視，但建議政府設跨部門小組，協助各部門制定政策時，考慮人口推算數字，以免令政策「落後形勢，有啲嘢又oversupplied（供過於求），有啲嘢又under supplied（求過於供）。」舉例指建屋不一定再要求「量」，反而要考慮居住面積。



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政府統計處公布，2023年年中香港人口臨時數字為749.8萬人，較2022年年中的734.6萬人增加2.1%，人口上升主要由於期間錄得17.4萬名香港居民淨移入，包括3.1萬名單程證持有人的移入，以及14.3萬名其他香港居民的淨移入。

政府發言人指，防疫措施在2022年下半年開始放寬，香港與內地及世界各地逐步恢復正常往來，使不少在疫情期間在外地的香港居民返回香港，同時亦有一些內地及海外人士透過各項計劃移入香港，所以2023年上半年錄得大量居民淨移入。

香港大學社會工作及社會行政學系總監葉兆輝表示，過去三年疫情有很多人未能回港，「開關佢哋就返晒嚟。所以會突然間多咗14萬（單程證持有人以外的其他香港居民）。」他續指，以往每年年中的人口數字均約有2萬人的淨移入，「今次係比較特別情況。」

香港中文大學地理與資源管理系教授、城市與區域發展研究中心主任沈建法也指出，人口變動同疫情前後變化有關，因疫情時嚴格的出入境防疫措施，部分人士選擇離開香港，而外地傭工當時也較難進入香港，至2023年復常後，他們陸續回到香港。他續指，香港也吸引各種人才來港，令香港出現較大的淨移入。他認為，前者屬於復常後的反彈，未來的人口遷入需要靠吸引新的人才或勞動力來港。

根據人口推算，出生率將逐漸下降。（資料圖片）

統計處在同一日發表2022年至2046年的人口推算，根據基線人口推算，居港人口在2046年年中達819萬。與以往的人口推算作比較，最新數字較2020至2069年人口推算中，2046年年中的基線人口推算808萬為多；但較2017至2066年人口推算、以及2015至2064年人口推算，當時指2046年年中的基線人口分別推算820萬、及821萬為少。

人口推算回升 葉：係咪合理，仲未知喎，都要睇未來發生咩事

葉兆輝指，人口推算並無沒對與錯，而是視乎假設，今次的人口推算下，2046年年中基線人口增加，其中一個原因在於政府假設生育率已「跌到無可再低」，估計生育率會回升，惟他個人認為這假設較樂觀。對於政府假設中的單程證來港人士人數、與淨移入入數，他也認為仍需要觀察，「係咪合理，仲未知喎，都要睇未來發生咩事。」

而與多份較早年發表的人口推算作比較，2046年年中的基線人口均有下調，葉兆輝指人口是會經常變動的事，所以每次的推算都會不同，需定時檢視。

但他提到，現時政策制定與人口數據比較割裂，建議政府設跨部門小組協助其他部門在制定政策時，要考慮這些人口推算的數字，以免令政策「落後形勢，有啲嘢又oversupplied（供過於求），有啲嘢又under supplied（求過於供）。」例如面對人口下調，建屋不一定再要求數量，反而可考慮增加居住面積，改善居住情況。