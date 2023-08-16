裝修工涉性侵繼孫女　事主X指母親間會裸睡　被告會在房門看其母

裝修工涉多番強姦和非禮繼孫女，案件今（16日）在高等法院續審，事主X繼續作供。她在錄影會面中提及，其母偶爾睡覺時會不穿衣服或睡衣，她曾見被告看著其母入睡。X對被告的行為感不悅，曾寫上「不要看媽媽了」的紙張貼在母親房門，被告見到紙條會發怒。



被告S. H. S.，69歲，被控於2012年5月至2016年8月在觀塘某單位，兩次強姦和三次非禮X，X於案發時介乎6至10歲。

被告SHS否認兩項強姦及3項非禮，在高等法院受審。

被告見字條回房說粗言穢語

控方今早繼續播放X於2021年錄取的會面紀錄，她稱其母親Y入睡時，被告途經房間時會看著Ｘ母。X又說，她的母親偶爾睡覺時會不穿衣服或睡衣。X不喜歡被告看著其母親，她見到時會怒視被告，亦曾把寫有「不要看媽媽了」的紙張貼在母親房門，被告見到紙張後感憤怒，並在他自己的房間說粗言穢語。

母親以為X未清潔好下體

X又提到遭被告強姦後，下體紅腫並感到痛楚。她曾告知母親她的下體紅腫，母親有替她塗上凡士林。由於她當時剛學習獨立洗澡，母親以為X洗澡時未有清潔好令下體紅腫。

不想繼父知事件因被告是其父親

辯方盤問X時問她有否把事件告知他人。Ｘ稱她小學畢業後，向母親講及事件，但表達得含糊，並不具體，沒有講及性侵過程。當時母親飲酒，意識不清醒。她又透露繼父也關心她，但X不想繼父得知事件，並解釋說：「始終呢個喺佢老豆。」

會盡量不讓妹妹與被告獨處

辯方又問X，被告或對她的胞妹做出相同行為，有否就此警告母親，又指根據X在會面的說法，被告曾侵犯她，又變態地看著她的母親。X回應說，她曾向母親表示避免妹妹和被告有身體接觸。此外，若她見到妹妹和被告在同一場合，便會著妹妹走近她身邊，不讓妹妹和被告單獨相處。辯方又向X指出，被告並無性侵她，X不同意說法。

案件編號：HCCC84/2023