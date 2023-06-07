父涉姦女後迫改口供　3被告求減刑不遂加監至6至9年半　須再服刑

巴士司機被指強姦及非禮女兒後，趁家人探監時指示他們干擾女兒作供，司機雖在強姦案獲無罪釋放，但他和其母及弟事後被裁定妨礙司法公正罪成，被判囚4年9月至6年半，律政司認為他們刑期不當，並指案件原自強姦指控，罪行嚴重，而原審官判刑時給予的判刑扣減亦嫌太多，要求上訴庭覆核。上訴庭今(7日)聽畢陳詞後，同意原本判刑過輕，把3人加監至6年至9年半。3人原本已服刑完畢並獲釋，現須再次收監服刑。



至於3人認為定罪不當及判過高的上訴，亦全部被駁回。



X父曾叫妻子帶X離港免上庭

涉及今次聆訊的3名被告為：女事主X的父親、祖母及叔父，他們均被裁定於2018年10月至2019年1月期間，串謀妨礙司法公正，使X在高院刑事案中更改原有證供，X父並曾著妻子在案件開審前離港，意圖使她們不能以控方證人身份作供。

女事主X的父親曾叫母親及弟弟著X不要在庭上指證他。

3人去年及今年初已刑滿出獄

X父被囚6年半，X父的母及弟則被判囚4年9個月，經上訴庭加刑後，X父改囚9年半，其母及弟則加監至6年。庭上透露，X父本月2日已獲釋，X父的母及弟則於去年獲釋，三人均須再入獄服刑。

案件沿自強姦案性質嚴重

律政司代表稱，這宗案件涉及妨礙一宗強姦案的司法公正，強姦屬嚴重罪行，X的父親在該案原被控2項強姦及5項非禮罪，因眾被告作出干擾行為，最終令X父脫去所有性侵罪名，惟原審官的刑期卻未能反映其嚴重性。

X父在事件中直接得益

律政司續指，X父是始作俑者，他在妨礙司法的案中直接得益，認為他的總量刑應為9年。此外，原審法官判刑時認為合適刑期約8年半，考慮他因涉強姦案被還押460多天，把他的兩罪判刑同期執行，最終減至6年半，但律政司認為扣減過多。

扣留期間犯案罪加一等

上訴庭法官潘敏琦指，一般人在保釋期間干犯另一罪行，已屬罪加一等，X父親在扣押期間干犯，並憑他「一己力量」，聯同其母及弟，令他原要面對的強姦案無疾而終，潘官說：「仲想果單案獲扣減？佢一手做成架喎﹗」

曾叫X打扮性感上庭玩串個party

至於X的祖母和叔叔（即X父的母親及弟弟），律政司認為兩人雖然非始作俑者，但角色不可或缺。X父於案發時被還柙，要透過兩人接觸X，當時X只有14歲，兩人不斷向X施壓，干擾她作供，如叔叔著X要打扮性感暴露上庭，又說：「玩串個party。」律政司強調，出於親情而犯案不是求情理由，他們干擾的是其親人。

辯方稱不能假設X父必定強姦罪成

X父的代表律師回應指，不能假設X父必定在強姦案中會被定罪，又指若不扣減該400多天，對X父而言已屬懲罰。X的祖母現已年逾70歲，她已深感後悔，她當時因兒子要求才犯案。

X現與母親同住

控方透露，X現已19歲，社署原有跟進其情況，但現在已沒再跟進，她現和母親同住。X母亦有涉及妨礙司法公正案，並被判囚3年9個月，她未有就案件上訴。

案件編號：CACC193、CAAR13/2021