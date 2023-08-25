電腦節2023｜8.25開鑼　推20元快閃搶　產品包括iPhone、iPad

「香港電腦通訊節2023」將於下周五（25日）一連四日，在灣仔會展舉行，將會有逾200間展商，展位佔地比去年大三成，首日首300名入場市民將獲發「號碼籌」，以參加「激安大購賞」活動，在場內消費滿200元後，便可選購一件特惠的「激安」產品，包括可以10元搶購價值999元的Belkin三合一無線充電板，亦即高達0.1折。



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今年電腦節將會舉辦「$20快閃搶」，以快閃、毫無預兆的方式，推出20份定額20元人氣電子產品，供入場人士搶購，品牌包括Apple、Lenovo、TP-LINK、acer、PHILIPS、Logitech等。（電腦商會提供）

香港電腦商會表示，除了會在「激安大購賞」，推出15款激安產品外，為慶祝電腦節20周年，今年電腦節將會舉辦「$20快閃搶」，將會以快閃、毫無預兆的方式，推出20份定額20元人氣電子產品供入場人士搶購，品牌包括Apple、Lenovo、TP-LINK、acer、PHILIPS、Logitech等，形容「緊張刺激的氣氛瞬間蔓延整個會場。」

今年除了會跟往年一樣，向每位購票入場人派發一張幸運卡，即面值介乎10至500元之大會禮券外，大會更會特別加推2,000元大會禮券兌換券，中獎幸運兒可一人獨得4張500元大會禮券，憑券可在場內於已參與計劃的攤位使用。

香港電腦商會表示，下周日（20日）早上11時至晚上12時正，市民可到大會網上售票平台「01空間」，輸入優惠碼「HKCCF20」，即可享優惠價20元購買門券換領證，持證人士可經會場內指定通道換領門票及幸運卡一張。

另外，電腦節亦有旅客專享優惠，包旅可直接到會展Hall1C大堂遊客中心購票，而首1,000名登記旅客更可獲贈100元大會禮券，而旅客透過「Alipay中國」手機應用程式，以超優惠價10元購買入場券。