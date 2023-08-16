海關成立財富調查科　編制91人　培訓「反洗錢師」加強打擊洗黑錢

海關本月1日升格財富調查科，加強打擊販毒、走私、侵犯版權、虛假商品說明等罪行的洗黑錢罪行，以切斷恐怖活動及犯罪得益，未來會加密國際合作，並肩負守護國家「南大門」。財富調查科現有91人，會安排人員考取國際認可反洗錢師資格。



海關財富調查科高級監督葉冬菁（中）表示，升格後海關會在反洗黑錢機制上擴闊職能，掌握更多數據，以調查洗黑錢活動。（孔繁栩攝）

海關今年首7個月偵破6宗洗黑錢案件，拘捕45人，涉款102億元，較去年同期升9.2倍，主要涉及走私現金、貴金屬交易、虛擬貨幣及傀儡戶口等大金額案件。

加密國際合作 守護國家「南大門」

海關財富調查科高級監督葉冬菁表示，升格後海關會在反洗黑錢機制上擴闊職能，掌握更多數據，以調查洗黑錢活動。她指，如在調查過程中，發現有涉及危害國家安全的資金，會交予相關執法部門跟進。

她又指，洗黑錢無分國境邊界，未來會加密國際合作，派出更高級人員出席國際會議，與國際刑警情報交流，制定反洗錢策略，同時守護國家「南大門」，堵截走私、洗黑錢等活動。

財富調查科高級督察余耀榮（左）指，海關會安排人員報考「供應反洗錢專家協會」，以考取國際認可反洗錢師資格；督察李秉儒（右）表示，海關會加強培訓，打擊虛擬貨幣罪案。（孔繁栩攝）

人員將考取國際認可反洗錢師資格

財富調查科高級督察余耀榮指，海關會安排人員報考「供應反洗錢專家協會」，以考取國際認可反洗錢師資格，加強分別可疑人士，及打擊新興罪行能力。財富調查科督察李秉儒表示，近年不少罪案涉及虛擬貨幣，人員將會接受區塊鏈相關課程。

海關財富調查組在本月1日升格為財富調查科，由一名高級監督帶領，轄下有4個組別，包括財富情報統籌組、財富調查第一組、財富調查第二組，以及犯罪得益評估組，團隊編制91人，包括海關人員、庫務會計師及會計主任等，相較2013年的人員編制增長54%。