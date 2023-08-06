香港航空免費機票｜第二輪周一10時開搶 9800張包括首爾等7航點
撰文：黃偉倫
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【香港航空/搶機票/免費機票/附加費】機管局贊助逾70萬張機票，贈予遊客及港人。最新一輪計劃由香港航空明日（7日）早上10時，送出9,800張香港出發的免費來回機票，當中已包20公斤寄艙行李，涉及七個目的地，包括曼谷、三亞、北京大興、杭州、名古屋、南京、首爾。
香港航空為響應香港國際機場「飛遇世界鉅賞」活動，將於7月24日至8月25日推出數輪免費搶機票活動，優惠包20公斤寄艙行李，一共超過20個目的地選擇，今輪活動涉及七個目的地。活動網頁為香港航空 「飛遇世界鉅賞」 。
搶香港航空免費機票前必備：
1. 與旅遊證件上相同的姓氏／名字
2. 相關旅遊證件號碼
3. 香港身份證號碼
4. 出生年月日
5. 應準備好信用卡，以繳付稅項及附加費等
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1. 機票情況
第二輪送香港航空9,800張，旅遊日期為2023/9/1 至 2024/3/24。不過需注意，下圖所示日子並無機票提供。
2. 第二輪「搶飛」時間
8月7日早上10時正展開，香港航空網站連結如下：
3. 「搶飛」形式
香港航空機票以先到先得形式送出，港航指當飛機圖標變成「賣晒」，即代表有關目的地的機票送罄，要改選其他目的地。
4. 免費機票逗留時間
可逗留介乎2至7日之間。
5. 相關規限
每名資格人士只可於同一輪活動贏取一張機票，並必須輸入正確個人資料，否則可能失去兌換資格。年滿12歲才可以參與。
6. 付款方式
所有稅項、附加費等需要即時透過網上付款，付款後截圖記下行程，電子機票號等紀錄，方便日後參考。
7. 其他須知
香港航空指揀行程日期同航班時，可能會選不到某些日子，但毋須太緊張，再試不同日子，並留意部份日子無機票提供。
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