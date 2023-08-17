何文田殘疾院舍盛康園局部沉降　院友須暫遷　路政署下午派員視察

服務肢體傷殘及弱智人士的香港耀能協會「盛康園」，其何文田常盛街大樓部分地基被傳媒揭發出現沉降。建築署和社署綜合回覆稱，5月下旬大樓牆身出現批盪剝落，及後監測數據錄得局部沉降，幅度介乎23至33毫米，初步估計因涉事地底出現水土流失情況所導致，署方已在大樓地基範圍展開初期的灌漿工程，目前大樓結構安全。建築署下一步需在大樓再作詳細勘察，院舍住客暫時要遷往其他處所，耀能指，視乎有關工程方案，暫遷安排可能持續數月。



路政署人員下午近五時到場視察，有九龍城區議員引述署方代表指，院舍對出的常盛街行人路早於上周六日設置監察點，結果顯示無水土流失情況，暫時安全，毋須封路。



何文田常盛街的「盛康園」被傳媒揭發出現局部沉降。（鄭子峰攝）

路政署下午派員視察 稱大樓對出行人路正常 無水土流失

香港耀能協會轄下的何文田常盛街「盛康園」，一直為中度至嚴重智障、有嚴重肢體傷殘人士提供日間訓練及住宿服務。大樓屬政府物業，由建築署負責大樓的維修工作。

路政署人員與九龍城區議員於下午近五時到場視察，歷時大約半小時。在場的九龍城區議會副主席吳寶強表示，路政署早於上周六和日，於盛康園對出的常盛街行人路，設置九個監察點並挖掘泥土，檢視沙石是否堅實或是鬆散，有無出現中空情況，最後確認九個監察點無水土流失情況，路面情況安全。吳寶強指，促路政署要持續監察常盛街情況，建築署應要盡快交代沉降原因。

綜合社署和建築署回覆，建築署於5月下旬接獲耀能通知，指「盛康園」大樓內部分牆身出現批盪剝落情況，社署及建築署派員到大樓視察，並於今年6月開始，於大樓內設置多個監測點，並同時展開維修工程。

路政人員下午到盛康園附近視察（鄭子峰攝）

兩署：大樓局部沉降 幅度介乎23至33毫米 已灌漿復修

兩署指，監測數據錄得大樓西南端的地基有局部下沉現象，幅度介乎23至33毫米，初步估計因該西南端的地底出現水土流失而導致，建築署已在涉事範圍展開初期的灌漿工程，以有效緩解地基沉降，經評估後，目前大樓結構安全。

兩建築署需要再持續監察大樓、評估及作進一步詳細勘察，兩署稱，由於地基勘探工作及跟進工程會產生塵埃和噪音，工程車輛及工程人員亦需頻繁進出院舍大樓，影響院舍住客、員工、探訪者等，在使用中的大樓進做探和跟進工程亦有難度。

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耀能：暫遷安排料持續數月

社署、耀能及建築署經商討後，社署會協助耀能安排院舍住客暫時遷往其它合適的處所，視乎有關的工程方案，暫遷安排可能要持續一段時間。耀能則指，暫遷安排可能要持續數月，所有學員包括盛康園內住宿及日間學員均需搬遷，已發信通知家長、邀請他們出席簡介會講解。至於遷出大樓的人數、遷往的地方等，社署和耀能暫未回覆。