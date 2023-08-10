宋皇臺站緊急出口沉降20毫米　政府檢視緩解方案後准居屋地盤復工

撰文：林穎嫺
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啟德發展區2B3號地盤的公營房屋發展項目，在6月打樁工程期間，使港鐵屯馬線宋皇臺站緊急出口的其中一個沉降達20毫米，需要即時停工。房屋局今日（10日）表示，房委會提交的調查報告及緩解措施方案，指出復工不會對鐵路設施結構及鐵路運作安全構成影響，當局在檢視後，今日決定接納相關復工方案，即日起可恢復打樁工程，並將涉及的宋皇臺站緊急出口的預設停工沉降指標修訂為36毫米。

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房屋局指，設置在港鐵屯馬綫宋皇臺緊急出口的一個監測點沉降紀錄，於6月5日達到預設停工指標，上述項目於緊急出口30米範圍內的打樁工程於同日暫停。

負責該發展項目的房委會的建築專業團隊已向獨立審查組及港鐵就事件提交調查報告，並建議採取適當的緩解措施，以確保有關工程復工後不會對附近鐵路設施結構安全造成影響，相關團隊及後已要復工。

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當局指，房委會提交的調查報告及緩解措施方案，指出復工不會對鐵路設施結構及鐵路運作安全構成影響，獨立審查組、屋宇署及港鐵已檢查和確認現時有關鐵路設施結構安全；機電署則已檢視港鐵所提交有關鐵路運作安全的監察數據，確定鐵路狀況符合安全運作要求，並確定港鐵有嚴謹的監測措施，可確保鐵路運作安全。

獨立審查組已接納房委會的建築專業團隊提交的詳細工程分析及修訂圖則，將該緊急出口的預設停工沉降指標修訂為36毫米，房委會建築專業團隊確認此沉降幅度對相關鐵路設施結構安全不會造成影響。港鐵亦已確認經修訂的預設停工指標不會影響鐵路運作安全。

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