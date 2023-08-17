美食博覽｜長者早三日排隊搶1蚊鮑　3人平分500罐「撈麵撈飯食」

由貿發局舉辦的美食博覽今日（17日）起一連五日在會展中心舉行，今早十時已有大批市民排隊等候入場，有展商推出「$1鮑·情·尋」遊戲，勝出組別可獲得500罐即食鮑魚，其他組別則獲150罐。勝出組別為三位長者，其中有人提早三日即（15日）便到場排隊等候取得搶鮑魚籌號，三位參賽者雖年長，但耐力、體力甚至搶鮑魚的速度皆不亞於年輕人。有人勝出後更指會「餐餐食」鮑魚，也會與家人分享，笑言「撈麵撈飯食」



由貿發局舉辦的美食博覽今日（17日）起一連五日在會展中心舉行，排在首9名市民更可獲得搶1元安記罐頭鮑魚的籌號。（歐嘉樂攝）

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安記海味推出「$1鮑·情·尋」遊戲，活動僅限首日頭九位在場外排隊購票進場的參觀人士，並分成三隊，每隊三人。攤檔設置2.4米高「鮑，情，尋」摩天輪，參加者須以最快時間在波波池尋找出安記鮑魚吉罐，並在摩天輪貼上50字樣。

1蚊參賽費搶鮑魚 參賽者：排成晚都值得

安記海味逐一向排頭9位市民派發參賽證，總經理潘先生向他們表示，「大家玩得開心啲、買得開心啲」。獲得參賽證的李先生表示，整晚坐在這裏排隊，但不感到辛苦，認為能夠有機會贏得鮑魚十分值得，期望贏得500罐鮑魚，團體賽平均每人可分到166罐，即使未能得冠軍亦可以最少獲得50罐。

排第十名自稱日籍港人的松岡新川橋表示，早於今日凌晨兩點到場，但最終未能獲得鮑魚參賽證，他指，過去曾參與超過10次美食展，稱「好期待試食」，將會花費大約500元購物。

獲勝組別平分500罐 爺爺與孫兒分享

莫女士、余女士及樊先生互不相識，卻組成最強搶鮑魚的隊伍。遊戲開始，由樊先生負責在波波池搜尋鮑魚吉罐，作為中間人的余女士負責傳遞鮑魚吉罐，再由莫女士接力將鮑魚吉罐貼在摩天輪上，並以最快速度贏得遊戲。

三日前便到美食博覽場外爭排頭位的莫小姐笑言「好眼瞓」，她指：「以前打麻將打到通宵都係咁。」莫小姐去年也有參加搶1元鮑魚遊戲，獲得150罐鮑魚，今年勝出遊戲可以多拿十幾罐鮑魚，她表示會用罐頭鮑魚來撈麵撈飯來食用，也會送禮給別人，並指明年會繼續參賽。

另一位操台山話的隊友余小姐亦同樣排了三日，勝出後的她表示會「餐餐食」鮑魚，也會與子女分享。而隊友樊先生勝出後表示：「好開心，因為老闆又開心，我哋又開心。」他指獲得的罐頭鮑魚除了自己吃，也會與孫兒分享，而平日一星期也會吃兩至三餐的鮑魚。