開心香港｜8.4起科學園市集兼備創科、美食　體驗「掌靜脈」支付

沙田科學園明日（4日）起至13日，響應政府舉辦「開心香港」市集，結集超過180款本地創新科技產品及美食，讓市民「吃喝玩樂」，同時了解本地創科產業，所以跟之前在地區舉行的「開心香港」市集有分別，即使美食區一碟蒸魚套餐，主角的魚都利用科技飼養而成。

電子支付已非常普及，科技園辦的市集更要讓市民體驗新的支付工具，園內推出本港首個HKSTP Pay「掌靜脈」支付（內地稱「刷掌支付」），可以視為一個試點。



多項STEAM工作坊 即場製作環保洗手片

市集當中，位於科學園中庭長廊，設置多個STEAM工作坊，包括環保洗手片製作、圖形編程員AI機械人、飛機運動模型、自製鎖匙扣三維打印、數字繪圖藝術、ARTBAT藝術感官擴展實驗室：AR藝術及VR運動體驗。

其中環保洗手片劑製作工作坊由義潔淨有限公司提供，公司創辦人施衍良指，工作坊可讓親子一同製作天然無水洗手液，成品的造型可按自己喜好製作，而本身產品會製成片狀或粒狀，只要一個洗手片加水就會變成與坊間一樣的洗手液。他表示，傳統洗手液過程需經工廠進行加熱及攪拌工序，而洗手片則以水代替傳統的加熱反應，在不需要用電情況下變為洗手液，並且使用天然原料代替化學物品，如菊粉代替保濕劑。

施衍良又表示，洗手片達至「3S1H」，傳統產品的運輸成本已佔40至100元，而洗手片十分輕巧，比傳統產品輕98%，運輸成本只需2至3元，做到「Save Spending（節省成本）」。他續指，一樽粉（洗手片原型）已經可以代替40支洗手液儲存量，能大大減低儲存空間，又指原材質均用天然物品，其體積細小，在運輸時慳了不少碳排放。

他亦提及，除了環保方面，公司會聘請失業婦女進行包裝工作，幫助更多社會有需要人士。

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即場示範3D打印 AI機械人圖形編程

此外，自製匙扣3D打印工作坊，讓參與者在電腦中自由設計匙扣上的花紋，然後透過機器打印匙扣後送給他們。IMU+生產工程師馮海淋表示，該技術是將殺菌物料應用打印物件上，讓產品具有殺菌效果，現時主要應用在門柄及手柄等。

至於圖形編程與AI機械人工作坊，則是使用圖像化編程語言控制AI機械人Gomer，讓參與者了解智能機械人的工作原理及如何在生活中應用。

市集亦有超過180款創科產品或本地製造的產品供市民選購，如DynasynQ無創葡萄糖監察手錶、植物性皮革名片套、智能優杖及巴斯德消毒鮮蛋白液等。

全港首現「掌靜脈」支付 即場體驗「拍掌即付」

適逢其會，科技園公司推出全港首個HKSTP Pay「掌靜脈」支付，該技術是利用人手掌的獨特掌靜脈圖案來驗證身份，具有高度的準確性和安全性。參觀市集的市民可即場登記「掌靜脈」連結信用卡，體驗「拍掌即付」新購物方式。整個購物流程先是挑選心水貨品，然後去設有「掌靜脈」的自助收費機上選擇付費方式，再將手掌按在上方的感應器，便可即時付款並獲得信用卡及貨物單據。

20多款「開心香港」專屬餐單 美食結合科技

此外，科學園內十間餐廳聯同食品科技公司推出超過20款「開心香港」專屬餐單，涵蓋中西日美食。其中南天餐廳與新盈環保科技有限公司推出梅菜蒸魚及刴椒豉汁蒸魚，特別之處是菜中的魚肉，他們運用納米氣泡養魚技術飼養鯇魚，再結合傳統煮法成一道菜式。

市集於科學園的場內亦有多個打卡位」及兒童玩樂設施，分別大型「金蛋」彈床、一笑即拍「Smile Spot笑點」、以笑聲發電的「LOL笑sing 發電站」及各種3D藝術特效擺設等。