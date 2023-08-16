美食博覽8.17開幕　再開放即場試食　推一蚊鮑魚、嘗松露港式奶茶

貿發局主辦美食博覽明日（17日）開鑼，博覽為期5日於會展中心舉辦，同場亦有美與健生活博覽及家電·家居·博覽，總共逾1800間展商。一如以往場內有多項快閃優惠及1蚊商品，包括安記1蚊鮑魚、五豐1蚊玫瑰露酒等。有參展商表示，今年會場是疫後再度准許試食，相信生意必定較去年提升。



今年美食博覽設置兩個專區，分別「尊貴美食區」和「公眾館」，在「尊貴美食區」有近100間來自亞洲及歐美等美攤位，亦新設新設「醇酒．醉人」及「韓味道」專區。



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美食展全面開放試食 有參展商首創松露奶茶

今年美食展終於再次開放試食，位於「尊貴美食區」Boscovivo展商，今年已是第5年參展，明日將會推出3款特色的松露產品，分別是香港獨家白松露啤酒、意大利冬季白松露手工雪糕，以及為美食展首創手沖松露港式奶茶。

Boscovivo負責人張先生表示，疫情過去社會開始復常，今年特意推出3款松露產品，並將攤位設計成「好似開party咁樣」，屆時可讓市民試食，指「有奶茶飲有啤酒飲，同埋有雪糕食，呢個係好chill嘅」。

他又指，松露港式奶茶是全港首創，聯同本地商家「師父好茶」一同製作，指奶茶第一啖先感受到松露香味，然後才滲出港式奶茶香。他又說，售賣的手工雪糕是使用最珍貴意大利冬季白松露製作而成。他續指，今年有試食推出，特意設置生啤機讓市民試飲松露啤酒，熱奶茶亦都可以即刻買即刻飲，雪糕亦配備餐具讓市民可以即場享用。

張先生又指，市民今年應該很期待可即場試食，始終試食後「啱口味」，疫情時沒有試食可能只會買1至2件，有試食可多買4至5件，直言「個效果差好遠」，續稱「你唔知買返去好唔好味，佢哋會驚㗎」。不過，他指疫情市民無法外出旅遊，會留港消費，生意應該不會差太遠，但今年情況可能有特殊，預計生意會增長5至10%。

安記海味估計生意增長兩成 因鄰近地鐵站及可試食

安記海味董事總經理潘權輝指，今年特意設計「鮑情尋」遊戲，於場內設置波波池，讓首9名入場的市民將分為三組，三人為一組，讓其中一名參與者在池內尋找鮑魚，遞給同組的參賽者，贏出的組別將會獲得500罐鮑魚，而其他組別每人都能獲得50罐鮑魚。

問到預計生意情況，潘權輝表示最保守估計增長2成生意額，一來受惠於會場增設地鐵站，指過去市民如購買大量產品難以回家，現時有得鐵站十分方便。他續指，二來今年可以試食，表示試食對個別產品有很大好處，稱「以冬菇為例，試食冬菇有10個客人有7、8個會買」，又指往年需要花費時間介紹產品，可能最終只有3至4名人購買，故此認為無論銷情及人流都有所增長。

此外，五豐行營銷部總經理潘嘉瑩指，最希望市民第一時間來以1蚊閃購金星牌玫瑰露，活動將在17至18日首100名入場的市民可買得，亦有全球首賣桂花味白兔糖。她表示對銷售情況樂觀，本身五豐行在港屹立72年擁有一批老街坊及顧客，亦是應顧客的支持在疫情後再度重臨美食展。