美食博覽｜疫後重開試食　市民稱「可試過好食先買」　料帶動消費

由貿發局舉辦的美食博覽今日（17日）起一連五日在會展中心舉行，疫情後首次開放試食，有市民指開放試食十分吸引，「起碼試過，好食先買」，料花費千元購貨。



亦有展商突破1元優惠傳統，進一步推出1毫子雞煲優惠，吸引不少市民一早排隊。有展商指，相信重開試食一定對銷量有所幫助，以及帶動氣氛更熱鬧。



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今屆是疫後重開試食，市民丘小姐用45元購買熟食攤檔一碗雜錦海味美食，內有海參、鮑魚、花膠及冬菇，她大讚鮑魚好味，價錢能夠接受。她指今次入場主要純粹「行吓玩吓」，沒有心選購目標，場內有「啱心水」貨品或食品都會選購，預計今日會花費1000元內。她另指，去年都有入場美食展，認為今年再次開放試食感覺很好，稱「可以食吓嘢，試吓唔同嘢」，認為今年人流比去年更多。

市民一早排隊搶1毫子雞煲

今年有展商突破1元優惠傳統，進一步推出1毫子雞煲優惠，於中午12時開始活動。入場人士Sandy稱，今早10時到攤檔外排隊，剛好排在第十五位，形容很幸運：「全日真係得十五份一毫子雞煲，所以我係最後一個，所以我一定要。」

她又指，有展商推出一毫子雞煲、一蚊淮山麵等，覺得「好抵」。對於今年開放試吃，她表示吸引：「起碼試過，好食先買。」預算花費六、七百買食物。

在奇華餅家買到心頭好的黃小姐表示，花了400多元，接下來會到日清攤位買出前一丁公仔麵。問到計消費金額時，黃小姐稱「無話預定」，但多數都會消費過千元。她亦指，如看見「啱心水」食品會試食，表示今年有得試食「好啲」，最主要大家開心。

參展商：重開試食一定對銷量有所幫助

奇華集團執行董事黃嘉信指，近幾年沒有試食，對整個美食節的體驗都有影響，相信重開試食一定對銷量有所幫助，以及帶動氣氛更熱鬧。他另指，以往派發消費券都對生意有幫助，帶動顧客「買多少少」，希望能夠幫到月餅及其他產品的銷售量，預計今年美食展及月餅銷售可提高雙位數字的升幅。他亦希望美食展期間，可以吸引旅客重回香港體驗，又指其他遊客區及機場區分店的反應良好，旅客數量及消費金額都理想，期望未來生意會繼續遞升。