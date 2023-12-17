黎智英案｜2020年被捕　案件一波三折　事隔3年後周一開審

壹傳媒創辦人黎智英被指勾結外國勢力，涉嫌違反《港區國安法》，案件將於周一（12月18日）在西九龍法院（暫代高等法院）開審，料將審訊80天。黎是《港區國安法》實施後，警方國安部門較早期被拘捕的人士之一，他於2020年8月首次被捕，同日被捕的人亦包括：前眾志成員周庭、「香港故事」成員李宇軒、壹傳媒的行政總裁張劍虹等，警方並大規模搜查壹傳媒大樓。他們雖未有即時被控，但隨著李宇軒同月內在內地海域被捕，並在內地拘留，之後黎被起訴違反國安法罪名，壹傳媒及《蘋果日報》的多名編採人員之後亦相繼被捕及被控。

黎智英的審訊，原於去年12月開審，惟期間案件一再押後，結果足足一年過後，才能進行審訊。至於當年與黎同期被捕，或是與黎的業務有關而被捕的人，部份已認罪，控方曾經透露，其中6人將轉作控方證人在庭上指證黎智英。



2020年8月10日，警方大規模搜捕行動，拘捕黎智英、周庭等多人被捕。(詳看下圖)

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與黎同日被捕人士亦包括周庭

《港區國安法》在2020年6月30日晚正式在港實施，警方國安處於2020年8月10日早上進行大規模拘捕行動，當日被捕人士包括壹傳媒集團創辦人黎智英及其兩名兒子，集團的行政總裁張劍虹等3名高層，警方並有大規模搜查壹傳媒大樓。同日，民間組織香港故事成員李宇軒，前眾志成員周庭，及前學民思潮成員李宗澤等亦在相約時間被捕。

警方事後指，黎及其兩名兒子以及壹傳媒3名高層因涉串謀欺詐被捕，黎及其他人另涉勾結外國勢力，全部人最後獲准保釋，黎需在同年12月2日回警署報到。

李宇軒逃潛在內地水域被捕

同月23日，李宇軒與另11人乘快艇欲潛逃台灣時，在中國水域被捕，這「12港人」在內地拘留期間，警方在同年10月在港拘捕多名涉曾協助潛逃的人，包括律師行文員陳梓華，全部人士當時未有被控。

黎再報到時被捕

黎智英於12月2日到警署報到時被捕，他與壹傳媒集團的總裁及財務總裁周達權，及行政總裁黃偉強，被指串謀欺詐科學園被控，黎的保釋亦被撤銷。黎在同月11日在拘留所再被捕，並被控勾結外國勢力等罪等《港區國安法》罪名，須繼續還柙。黎曾到高院申請保釋，更一度獲准，但律政司反對，黎的保釋數天後被取消，之後一直被拘留。

李被遺返前同犯亦被控

與此同時，在內地拘留的李宇軒，在2020年12月30日在內地法庭因偷渡邊境罪被判囚7個月，李須在內地服刑。李在內地服刑期間，之前涉曾助他潛逃的律師行文員陳梓華，在2021年2月於香港再被捕，黎智英亦在拘留期間再被捕，之後兩人均被控勾結外國勢力等罪名，陳一直還柙至今。

李於2021年3月在內地服刑完畢，被遺反香港，隨即被捕並被控勾結外國勢力等罪名，並與陳梓華的案件合併，案件最後交付高等法院審理。兩人於2021年8月已於高等法院認罪，他們承認於2019年8月，曾成立過一個名為「重光團隊」(Stand with Hong Kong Fight for Freedom, SWHK)的組織，發展國際線作遊說工作。兩人的現正還押候判。

李宇軒在2021年3月22日在內地服刑完畢遺反香港，高級警司李桂華亦有到場。(詳看下圖)

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蘋果日報編採人員相繼被捕

黎智英正式被控違反國安法後，《蘋果日報》繼續如常運作，直至2021年5至6月，壹傳媒與《蘋》的多名高層相繼被捕，並在同年6月起陸續被捕，包括壹傳媒時任行政總裁張劍虹，及5名時任《蘋果日報》編採人員，包括：副社長陳沛敏、總編輯羅偉光、執行總編輯林文宗、筆名「盧峯」的主筆馮偉光，筆名盧峯)，及筆名「李平」的主筆楊清奇，他們先後被控勾結外國勢力等罪名。6人被捕後，時任保安局局長李家超亦引用《港區國安法》，凍結壹傳媒的資產，《蘋果日報》同年6月24日出版最後一份報紙後停刊。6名高層，2022年11月在高等法院承認串謀勾結外國勢力等罪，控方當時透露，案中3人會在黎的案作證，據悉包括張劍虹及陳沛敏。

控方早前透露，《蘋果日報》前社長張劍虹、「香港故事」的李宇軒及法律助理陳梓華等最少6名已認罪人士，將會出庭頂證黎智英。

蘋果日報案的6名被告認罪。(詳看下圖)

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聘英御狀風波終提人大釋法

黎智英案原於2022年12月開審，黎欲聘請英國御用大律師Tim Owen作其代表律師，並獲高等法院批准，惟律政司至上訴時才指涉國安法的案件，不宜有外國律師參與。事件最終由特首提請人大釋法，之後再引發一輪訴訟。黎案最後無法如期在去年審訊，原定2023年9月25日開審，惟因其中一名負責審理黎案法官因仍在處理泛民初選案，案件才押後至12月18日開審。

案件編號：HCCC 147/2021