失業率｜最新失業率2.8%　再跌0.1個百分點　約11.2萬人失業

政府統計處今日（17日）公布的最新失業率顯示，經季節性調整失業率由4月至6月的2.9%，下跌至5月至7月的2.8%，同期就業不足率在該兩段期間則保持不變，維持於1.1%的水平。同期失業人數為111,700人，較上月公布的113,600人，減少約1,900人。



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本港最新失業率為2.8%，較上月公布的2.9%下跌0.1個百分點，而失業人數則為111,700人，較上月公布的113,600人，減少約1,900人。同期就業不足率在該兩段期間則保持不變，維持於1.1%的水平，就業不足人數較上月公布的由41,500人下跌至40,500人，減少約1,000人。

總就業人數及同期的總勞動人口均較上月有所上升，前者由增加約19,200人，至3,708,000人；後者則增加約17,300人，上升至3,819,700人。

勞工及福利局局長孫玉菡指，隨着經濟復蘇進一步增強，勞工市場在未來數月應會進一步改善，而按行業分析，5月至7月與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率較4月至6月下跌0.3個百分點至3.7%。其中，零售業和住宿服務業的失業率均下跌0.2個百分點，分別至3.3%和2.8%，餐飲服務活動業的失業率下跌0.5個百分點至4.3%。大多數其他行業的失業率亦下跌，尤其是運輸業、資訊及通訊業，以及地產業。