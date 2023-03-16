失業率｜最新失業率再跌0.1個百分點至3.3%　11.5萬人仍失業

政府統計處今日（16日）公布，本港最新失業率為3.3%，較上月公布的3.4%再下跌0.1個百分點，失業人數也下跌至11.5萬人，比上月公有的11.8萬人再少2,700人。就業不足率也有下跌，由1.4%回落至最新的1.3％。



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失業率連跌10個月 失業人數再減2700人

統計處公布，2022年12月至2023年2月的失業率為3.3%，較上月公布2022年11月至2023年1月的失業率3.4%，下跌0.1個百分點，失業率已連跌10個月，而失業人數為11.5萬人，較上月公布的11.8萬人，再減少2700人。

就業不足率1.3% 同跌0.1個百分點

最新的就業不足率為1.3%，同樣也較上月公布的1.4%下跌0.1個百分點。就業不足人數也由上月的5.21萬人，減少約4200人至4.79萬人。

零售業失業率跌幅高於整體失業率

按行業分析，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率在2022年12月至2023年2月較上一個三個月期間下跌0.2個百分點至4.3%。當中零售業的失業率下跌0.3個百分點至3.9%，餐飲服務活動業的失業率則微跌0.1個百分點至4.8%。多個其他行業的失業率也下跌，尤其是運輸業和藝術、娛樂及康樂活動業。

孫玉菡：勞工市場情況在短期內應會進一步改善

勞工及福利局局長孫玉菡評論最新失業數字時表示，失業及就業不足情況繼續改善，展望未來，隨着經濟活動繼續復常及訪港旅遊業反彈，勞工市場情況在短期內應會進一步改善。

勞工及福利局局長孫玉菡。（資料圖片/歐嘉樂攝）

失業綜援個案按月跌0.3%

社署今日亦發表最新領取綜援個案數字，2月整體領取綜援的個案稍微下跌19宗，與1月數字相若。今年2月底領取綜援的個案總數為20.6萬宗，受助人數為28.5萬人。就個案類別分析，失業類別個案的按月跌幅為0.3%，有近1.8萬宗。低收入類別個案則下跌0.2%，有1842宗。