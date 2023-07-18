失業率2.9%跌0.1個百分點　逾11.3萬人失業較上月公布增多500人

撰文：江麗盈
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政府統計處今日（18日）公布的最新失業率顯示，經季節性調整失業率由3月至5月的3.0%下跌4月6月的2.9%，同期就業不足率亦下跌0.1個百分點至1.1%。同期失業人數為113,600人，較上月公布的113,100人，增加500人。

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本港最新失業率為2.9%，較上月公布的3.0%下跌0.1個百分點，而失業人數則為113,600人，較上月公布的113,100人，增加500人。同期就業不足率亦下跌0.1個百分點至1.1%，就業不足人數較上月公布的44,400人，減少約2,900人，下跌至41,500人。

總就業人數及同期的總勞動人口均較上月有所上升，前者由增加約15,000人，至3,688,800人；後者則增加約15,400人，上升至3,802,400人。

署理勞工及福利局局長何啟明指，隨着經濟復蘇進一步增強，勞工市場在未來數月應會進一步改善，而按行業分析，4月至6月與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率下跌0.2個百分點至4.0%。其中，零售業和住宿服務業的失業率分別下跌0.3及0.5個百分點至3.5%和3.0%，餐飲服務活動業的失業率維持於4.8%不變。一些行業的失業率亦下跌，尤其是藝術、娛樂及康樂活動業。其餘行業的失業率分別維持不變或上升，但普遍仍處於低水平。

社會福利署今日也發表最新的領取綜援個案數字，六月份整體領取綜援的個案總數為204,146宗，受助總人數為283,130人。六月的個案總數較五月份下跌478宗，按月跌幅為0.2%。就個案類別分析，失業類別個案下跌0.2%，有17 756宗；而低收入類別個案也按月跌幅為1.1%，有1,761宗。

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孫玉菡
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