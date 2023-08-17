電話卡實名制｜9字頭電騙重臨　通訊辦：市民轉售涉犯案或負刑責

電話卡實名制今年2月實施，市民至今仍然每日收到「9字頭」可疑詐騙來電。《香港01》昨日（16日）報道，指政府消息懷疑犯罪集團透過黑市收購，或利用假資料登記，取得實名登記電話卡作案。警方今年上半年，接獲1579宗電話騙案，損失金額高達4億元，電騙手法主要為「假冒官員」及「猜猜我是誰」。



通訊事務管理局辦公室指出，警方曾偵破犯罪團伙，檢獲6萬涉案電話卡，電訊商亦已取消近27萬張登記不合規電話卡 ，拒絕約5.6萬個登記。通訊辦提醒市民，切勿購買或售賣可疑電話卡，任何人明知而轉讓電話卡作非法用途，有機會干犯《刑事訴訟程序條例》協助，教唆及從犯罪。



政府今年3月實施電話卡實名制。（資料圖片）

通訊辦回覆《香港01》查詢表示，通訊局已向電訊商發出指引，要求根據《電訊（登記用戶識別卡）規例》認證用戶資料，包括面對面登記、利用光學字符識別（OCR）技術自動擷取身分證明文件資料，以及人手核對資料等。如電訊商發現登記紀錄不完整或異常，包括以黑白影印身份證進行登記，必須要求登記用戶補交資料或糾正，否則登記將會被取消。

5個月內取消27萬張登記不合規電話卡

當通訊辦與電訊商發現可疑個案，會交予執法機關，警方至今曾逮捕涉嫌利用假身份證資料，大量登記電話儲值卡人士，當中涉及6萬張已被停用的電話卡。電訊商亦已按法例及指引要求，取消了近27萬張登記不合規電話卡 ，亦有另外約5.6萬張卡未合乎資料而被拒登記。電訊商亦會按警方所提供詐騙記錄，將涉嫌詐騙電話號碼封鎖或停止服務。

過去兩個月攔截 90萬個「+852」可疑來電

通訊辦提醒市民和商戶，切勿在市場上購買或售賣來歷不明或聲稱已完成實名登記的電話儲值卡，任何提供虛假資料及／或虛假文件，或會構成刑事罪行，包括《盜竊罪條例》有關以欺騙手段取得服務及／或《刑事罪行條例》有關使用虛假文書等罪行；任何人明知而轉讓電話儲值卡作非法用途，有機會干犯《刑事訴訟程序條例》協助，教唆及從犯罪。

就打擊電話騙案，通訊辦去年9月初與警方及主要電訊商成立了專責工作小組，電訊商今年5月起，已就「+852」開首的境外來電，向所有流動服務用戶發送話音提示或文字訊息，提醒可疑來電源自香港境外，至7月為止已發出超過1300萬個提示，而在5月至7月，已攔截超過 90萬個「+852」開首可疑來電。

政府今年3月實施電話卡實名制。（資料圖片）

7月暫停10萬張涉及「貓池」詐騙電話卡

另外，流動服務供應商一旦識別出懷疑詐騙電話的致電模式，例如使用「貓池」等自動裝置打出大量電話，流動服務供應商會暫停有關電訊服務，在7月份，約有10萬張電話儲值卡因此被暫停服務。

通訊辦強調，防騙最有效方法，是時刻提醒自己、家人和朋友保持高度警覺。市民若收到陌生人來電或訊息，切勿向未經核實身份人士披露個人資料或轉帳金錢，或開啓短訊內的超連結，以免蒙受損失。