電話卡實名制｜「9字頭」重現成電騙號碼　消息：涉賣號碼假登記

「香港入境處最後通知……」、「消費券秘書處，你的消費券出現異常……」，政府今年3月實施電話卡實名制，惟香港市民每日仍然收到不少可疑的預錄來電，當中不乏「9字頭」或「6字頭」「私人手機」。據港人常用的HKJunkCall截電軟件，過去一周接獲逾4萬個懷疑電騙舉報，涉及1.4萬個可疑來電。



消息人士指，可疑手機號碼來電「九成已實名登記」，犯罪集團會從黑市收購手機號碼，或以虛假身份資料登記號碼，「到查得出係假，已經打咗好多個電話」。有科技界人士分析，犯罪集團收集手機碼後，會利用俗稱「貓池」的電話數據機，可同時間大規模撥打電話，亦有騙徒利用「交換機」作掩飾，市民單靠來電顯示無法追查源頭。



HKJunkCall一周接4萬電騙舉報 涉1.4萬可疑來電

截電軟件HKJunkCall在過去一周接獲9萬個舉報，當中逾4萬個歸類為「疑似騙案」、「假消費券」及「假入境處」，涉及1.4萬個可疑來電。

單計今日中午12時至下午1時，一小時內有逾百宗舉報，當中不少可疑電話號碼，主要偽冒入境處、海關、消費券辦公室、通訊辦、電話公司、順豐速遞等，大部份來電為「9字頭」及「6字頭」私人手機號碼，其中「9字頭」有40個，「6字頭」有30個，其餘為「5字頭」及「3字頭」。

消息人士：不法之徒黑市300元收購手機號碼

政府消息人士指，市民如收到電顯示的電話號碼，有「+852」開頭，即使是「9字頭」或「6字頭」打來，仍幾可肯定是「假電話」。而現行電訊條例未有完全有效規管借出電話號碼或代人登記行為，手機號碼在黑市「有價有市」，大約300元一張，「如果喺四大電訊商各登記10個號碼，40張電話卡至少賺萬幾蚊」。消息人士強調，如果市民明知出售或借出電話卡作犯法用途，有機會被視為「共犯」，觸犯相關法例。

政府今年3月實施電話卡實名制。（資料圖片）

不法之徒以假資料登記 騙取手機號碼

消息人士又指，個別電訊商容許在實名登記得後，可立即啟用電話，有個案發現不法之徒使用虛假身份證明、虛假護照、或偽造他人身份進行登記；消息人士又指，曾接獲電訊商匯報，有人假扮某國統總，用假護照開通實名制。惟電訊商在驗證實名登記真偽上存有局限，「到查得出係假，已經打咗好多個電話，發咗好多個短訊」。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑（資料圖片／夏家朗攝）

方保僑：電訊商難以核證登記資料真偽

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，以往犯罪集團會透過不同途徑，開設太空卡或收集市民的電話卡，採用俗稱「貓池」的電話數據機犯案，每部「貓池」可以插入上百張電話卡，騙徒會利用電腦操控多部「貓池」，同一時間「cold call」撥打，誘騙市民「上釣」。

方保僑又表示，近年犯罪集團改變模式，在境外利用網絡電話，透過軟件程式偽冒來電顯示，「可以係9，可以係6，又可以係8」，騙徒又會利用「交換機」掩飾，操作如同大公司，後台有逾百座電話，但統一顯示一個來電顯示。他又認為，電訊商欠缺辨證真偽能力，「電訊商唔會有真實市民資料，無能力核證，判斷唔到登記資料係真定假」。