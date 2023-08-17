女博士涉無牌行醫　被告指不少人因缺愛患癌　建議事主搵番愛

聲稱有博士銜頭的美容中心女負責人，涉嫌無牌向病人提供自然療法案續審，其中一名男病人的女兒今(17日)繼續作供，指她陪父親見被告時，被告稱不少病人因為缺乏愛才患癌，故提議其父上心靈課以「搵番愛」，及建議他食益生菌，又指西藥有很多毒素，吩咐其父減少服用。



女被告趙淑儀(63歲)，否認於2012年11月19日至2016年2月5日，在銅鑼灣廣旅集團大廈娉婷國際有限公司，並非已註冊、臨時註冊或獲豁免註冊，而在與陶寶富、徐劍雄及鍾少琼有關的情況下，從事內科執業。

女被告趙淑儀否認無牌行醫。(劉安琪攝)

指不少病人缺乏愛才患癌

事主女兒陶麗思供稱，她憶述與陶父第一次到娉婷中心時，被告聽過他們的情況後，自言有讀過心理學，指不少病人是因為缺乏愛才患癌，陶父亦是同一情況。被告之後要求陶父雙手持磁石約兩小時，透過比較陶父前後的驗血結果，指他使用磁石僅兩小時便有好轉，故提議陶父購買相關療程，稱這樣便能醫好他。

建議陶父搵番愛及食益生菌

被告隨後向陶父等人介紹療程內容，例如要求陶父上心靈課以「搵番愛」。被告又稱可助陶父「搵見證」，指有一名麥先生為成功個案，他亦樂意與他人分享經驗，可讓陶父從中獲得一些鼓勵。被告另建議陶父食用益生菌，及做適量的運動，又自言她定期會舉辦行山團，陶父亦可參與。

陶女續指，她曾向被告透露陶父有服用抗生素、安眠藥等。被告聞言指，西藥有很多毒素，吩咐陶父減少服用，並不要服用安眠藥。

審訊明續。

案件編號：DCCC320/2022