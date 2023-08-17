國盛行中藥材木香疑受茄科生物鹼污染　衞生署同意批發商自願收回

衞生署早前公布公布，兩宗在服用國盛行有限公司提供的中藥材「木香」後出現茄科生物鹼中毒的個案。衞生署今（17日）再指，同意持牌中藥材批發商「國盛行有限公司」（國盛行）自願從市面收回一批「木香」中藥材，因其被發現受茄科生物鹼污染。



衞生署表示，現時調查仍在進行，根據供應該批次「木香」的國盛行提供的資料，該批次的中藥材從內地進口後，在本地曾供應醫院管理局（醫管局）中醫診所暨教研中心及東華三院的中醫診所。為謹慎起見，署方已聯絡醫管局及東華三院，並得悉其下中醫診所已停止配發上述批次「木香」。



衞生署今日（八月十七日）同意持牌中藥材批發商「國盛行有限公司」自願從市面收回一批「木香」中藥材（批號：60532110-1及生產日期：2022/06/25），因其被發現受茄科生物鹼污染。（政府新聞處）

衞生署在本周二（15日）公布的兩宗茄科生物鹼中毒個案，兩人分別在香港防癆會——香港大學中醫診所暨教研中心（灣仔區）及靈實香港中文大學中醫診所暨教研中心（西貢區）服用中藥材湯後，均出現神志不清等茄科生物鹼中毒相符的病徵，接受治療後已出院。

衞生署表示，今日接獲政府化驗所的化驗結果，顯示從香港防癆會——香港大學中醫診所暨教研中心（灣仔區）及靈實香港中文大學中醫診所暨教研中心（西貢區）檢取的「木香」樣本證實含有茄科生物鹼。根據中藥文獻，有關中藥材不應包含被驗出的茄科生物鹼。發言人解釋，茄科生物鹼能引致抗膽鹼能病徵，包括視力模糊、口乾、頭暈，以及神志不清，嚴重可導致死亡。

衞生署的調查仍在進行，而至今的源頭追查發現從上述兩間中醫診所暨教研中心檢取的「木香」樣本來自同一批次（批號：60532110-1及生產日期：2022年6月25日）。根據供應該批次「木香」的國盛行提供的資料，該批次的中藥材從內地進口後，在本地曾供應醫院管理局（醫管局）中醫診所暨教研中心及東華三院的中醫診所。

為謹慎起見，衞生署已聯絡醫管局及東華三院，並得悉其下中醫診所已停止配發上述批次「木香」。

國盛行會從市面收回該批次「木香」，並已設立熱線（2547 1166）解答有關查詢。署方正密切監察收回行動。中醫師或中藥從業員如持有受影響中藥材，應於辦公時間內送交觀塘巧明街100號Landmark East友邦九龍大樓16樓衞生署中醫藥規管辦公室銷毀，或退回供應商。此外，曾於上述診所獲處方「木香」的市民應立刻停止服用，如有不適，應徵詢醫護人員意見。

根據《中醫藥條例》（第549章），「木香」為附表2中藥材。「木香」屬菊科植物木香的根，其功能為行氣止痛及健脾消食。