六旬男子與女傭將未煮熟竹筍榨汁飲　10分鐘後頭痛、心悸疑中毒

6旬男子與其女家傭周二（8日）在家中，飲用未經烹煮的竹筍汁後，出現頭痛、暈眩、心悸、噁心、四肢麻痺和呼吸急速等徵狀，懷疑出現食物中毒，男病人的病徵持續，同日到伊利沙伯醫院急症室求診，但無須入院。兩人現時情況穩定。中心正繼續調查事件，並呼籲市民應避免進食未經烹煮的竹筍，以免中毒。



竹筍。（資料圖片）

衞生防護中心表示，個案涉及一名67歲男子及50歲女家庭傭工，男病人周二從美孚一店鋪購買新鮮竹筍，女家傭同日在家中，將未經烹煮的竹筍榨汁，兩人同日飲用竹筍汁，並在約10分鐘後，出現頭痛、暈眩、心悸、噁心、四肢麻痺和呼吸急速等徵狀。

女病人的病徵於一小時後消失，並沒有求醫，惟男病人病徵持續並於同日到伊利沙伯醫院急症室求診，無須入院。兩人現時情況穩定。

中心指，未經烹煮的竹筍含有「氰甙」，吃下足夠分量未經烹煮的含氰甙植物例如竹筍，可引致中毒。當局提醒，含氰甙的植物應切成小塊，浸泡在水中，並以沸水徹底烹煮後方可供安全食用，呼籲市民應避免進食未經烹煮的竹筍，以免中毒。兒童、長者及身體欠佳者等須加倍留意。如出現中毒的病徵，應立即求醫，並盡快接受治療。

中心解釋天然毒素存在於多種植物內，當中有些是人們常吃的食物，包括竹筍。人類急性氰化物中毒的臨床症狀包括呼吸急速、血壓下降、脈搏急速、眩暈、頭痛、胃痛、嘔吐、腹瀉、精神錯亂、顫搐和抽搐。當氰化物攝入量超過個人的解毒上限，可引致氰化物中毒死亡。