國盛行中藥材木香疑受茄科生物鹼污染　兩女子飲湯後中毒神志不清

衞生署今日（15日）公布，正調查兩宗在服用中藥材「木香」後出現茄科生物鹼中毒的個案。署方表示，個案涉及兩名女病人，均服用了含有木香的中藥材湯，她們的尿液及有關藥湯經醫管局化驗後，證實含有茄科生物鹼，懷疑來自國盛行有限公司提供的木香受茄科生物鹼污染。



兩人在服用中藥材湯後，均出現神志不清等茄科生物鹼中毒相符的病徵，接受治療後已出院。衞生署仍在調查就有關受污染中藥材的分發。另外，醫管局已通知各中醫診所暨教研中心（中醫診所）即時停止處方有關中草藥木香，並聯絡病人提醒應即時停止服用含有木香的處方中草藥。



衞生署昨日（15日）在接獲醫管局呈報兩宗茄科生物鹼中毒個案後，隨即展開調查。兩宗個案均為女病人，其中一名為56歲女病人於7月27日服用中藥材湯約三十分鐘後，出現與茄科生物鹼中毒相符的病徵，包括頭暈、四肢無力、神志不清、說話不清、瞳孔放大及心跳加快。有關中藥材經香港防癆會─香港大學中醫診所暨教研中心（灣仔區）的中醫師處方，用於調理久咳。她同日到東區醫院求醫，接受治療後已於四日後出院。

另一病人則為63歲女病人，其在於8月3日服用中藥材湯約三小時後，同樣出現中毒病徵，包括神志不清和下肢乏力。有關中藥材經靈實香港中文大學中醫診所暨教研中心（西貢區）的中醫師處方，用於調理消化不良。她同日到聯合醫院求醫，接受治療後已於兩日後出院。

木香，功效：行氣止痛；調中導滯，溫中消食。（浸大中醫藥學院中藥材圖像數據庫）

兩個個案的尿液及有關藥湯經醫管局化驗後，證實含有茄科生物鹼。醫管局亦化驗病人未曾服用的中藥材木香，證實含有茄科生物鹼。初步調查顯示，該款名為木香的中藥材來自國盛行有限公司提供，批號為「60532110-1」， 自2022年1月開始提供至涉事診所，懷疑受茄科生物鹼污染。

翻查資料，國盛行有限公司早前曾自願從市面收回兩批中藥材，包括一批「山茱萸」（批次編號：20180301）及一批「澤瀉」（批次編號：63022110），因其經煎煮後的藥湯被驗出有機磷農藥。

衞生署發言人表示，茄科生物鹼能引致抗膽鹼能病徵，包括視力模糊、口乾、頭暈，以及神志不清，嚴重可導致死亡。根據中藥文獻，該中藥材不應包含被驗出的茄科生物鹼。衞生署就有關受污染中藥材的分發相關調查工作仍在進行。另外，醫管局及中醫診所暨教研中心會聯絡曾處方受污染藥材的病人及提供健康建議。

衞生署明日（16日）起設立熱線（2961 8949）供曾使用上述診所處方受污染藥材的市民查詢，熱線由上午九時至下午五時運作。作為預防措施，衞生署建議曾獲上述診所處方包含木香的中藥材的市民，應停止服用，有需要時應盡快向診所求診。如有不適，應盡快徵詢醫護人員的意見。

醫管局。（資料圖片／羅君豪攝）

醫管局：約120名病人過去七日曾服含木香中草藥

醫管局發言人則指，在接獲個案後，已通知各中醫診所暨教研中心（中醫診所）即時停止處方有關中草藥木香，並聯絡病人提醒應即時停止服用含有木香的處方中草藥。醫管局檢視各中醫診所的紀錄後，估計大約有120名病人曾於過去七天（8月9日至15日），於各區中醫診所求診後獲處方中草藥木香，或仍然有剩餘含有木香的處方中草藥未曾服用。

發言人呼籲其他曾服用含有木香的處方中草藥的病人，毋須過分擔心。如果病人在服用有關的中藥湯劑後出現暈眩或四肢乏力等情況，應盡快到急症室求診。醫管局已通知醫護人員特別注意有關情況，會為病人提供合適的治療。至於獲處方含有木香成份中藥顆粒的病人，不受事件影響，可按中醫師指示，繼續服用有關中藥。

醫管局會繼續與衞生署保持密切聯繫並配合衞生署的調查工作，並會向供應商跟進事件。