當選環太平洋大學聯盟主席　段崇智：後疫情時代國際合作更重要

撰文：呂穎姍
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中大校長段崇智當選環太平洋大學聯盟（APRU）主席，接替擔任主席七年的美國加州大學洛杉磯分校校長Gene Block教授。段崇智表示，十分榮幸當選APRU主席，而面對種種嚴峻的問題，各大學必須更緊密合作，努力推動教育和研究成果發揮更大的正面影響。他亦期盼與APRU各成員大學攜手合作應對全球挑戰，為更美好、可持續發展和更平等的未來而努力。

近日被捲入中大校董會改組爭議的中大校長段崇智，獲當選環太平洋大學聯盟（APRU）主席。段崇智表示，十分榮幸當選APRU主席，又衷心感謝加州大學洛杉磯分校校長Gene Block教授多年來的傑出領導。

他又提到，在後疫情時代，國際合作變得更為重要。地緣政治緊張局勢正威脅國際間及人與人之間的團結合作、錯誤訊息的傳播影響人類的判斷、氣候變化帶來災難性的影響，面對種種嚴峻的問題，各大學必須更緊密合作，努力推動教育和研究成果發揮更大的正面影響。他期盼，與APRU各成員大學攜手合作應對全球挑戰，為更美好、可持續發展和更平等的未來而努力。

APRU各成員大學憑藉其教育和研究實力，為國際公共政策提供意見，其策略重點包括為高層政策對話提供中立的平台、採取行動應對氣候變化、支持多元共融和少數群體。中大自2017年加入APRU，並積極參與及領導多個重要項目，包括自2020年發起並領導APRU網上學生交流計劃，在國際出行受疫情影響時，仍可滿足學生對國際教育的需求。

段崇智早於前年11月當選為APRU副主席，並擔任APRU「預防疫症大流行工作組」主席，領導國際教育代表為下一次全球疫症的來臨作準備，包括處理全球治理和信息流行病（infodemic）、制定更完善的公共衞生策略，並開發生物醫學研究和療法研究。

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