女博士涉無牌行醫　事主女兒見父未有好轉　被告卻指其父放棄自己

聲稱有博士銜頭的美容中心女負責人，涉嫌無牌向病人提供自然療法案續審。患胰臟癌男事主的女兒今(18日)繼續作供，她指其父接受被告治療期間，一直沒有進展，後來更愈來愈差，被告卻一直稱其父情況好轉。有次其父往接受治療時不太清醒，被告卻說：「呢嗰喺爸爸自己放棄自己。」事主女兒提及此時不禁落淚，並稱她聽到後覺得難受。辯方盤問時指被告提倡不服用中西藥，屬自然療法，事主女兒卻指被告稱那是她自創的療法。



女被告趙淑儀(63歲)，否認於2012年11月19日至2016年2月5日，在銅鑼灣廣旅集團大廈娉婷國際有限公司，並非已註冊、臨時註冊或獲豁免註冊，而在與陶寶富、徐劍雄及鍾少琼有關的情況下，從事內科執業。

女被告趙淑儀否認無牌行醫。(劉安琪攝)

被告要其父繼續接受治療

事主女兒陶麗思續作供，她稱自2015年1月起，陶父每月都會到娉婷中心接受治療。被告每一次都會講解陶父的EAV（電子針灸測試）報告情況，指陶父的情況有好轉，更曾稱有信心可醫好他。惟陶女稱，期間從不覺陶父的病情有好轉，後來意會到療程沒什麼進展。陶父的情況於同年3月轉差，無法行走須坐輛椅，被告見狀都只叫他繼續接受EVA治療。

被告原本答應退款後來反口

同年4月10日，陶父因缺乏電解質而不太清醒，在兩個親屬陪同下到中心接受治療。期間被告曾向他們說：「呢嗰喺爸爸自己放棄自己。」陶女聽到後感十分難受，在庭上提亦忍不住落淚。陶父在數日後離世，由於其接受療程尚未完結。陶女曾聯絡被告了解能否退款，被告初時同意但稱要簽保密協議，不久後又反悔，指諮詢律師建議後認為不恰當。

被告稱是自創的療法

辯方盤問時向陶女指出，被告曾解釋過陶父情緒不穩，對其病情沒有幫助。陶女則指他們第一次見被告時，陶父已確診胰臟癌數月，故當時情緒已穩定。但被告卻說陶父「缺乏愛」，吩咐家人「畀多啲愛佢」。辯方另指被告提出的是否另類療法，即不提倡服用中藥或西藥，屬自然療法，陶女指被告當時稱這是她自創的治療方法。

案件編號：DCCC320/2022