郵輪碼頭｜手信市集開業　生意額約數千元　欠指示搵45分鐘仍無果

郵輪及遊艇業協會承租啟德郵輪碼頭2.6萬平方呎地方，其中5,000平方呎免稅店區域改設為「迷你香港」手信市集，今日（18日）首日營業。



郵輪「名勝世界壹號」今日泊岸，不過記者在約4時到市集觀察時，發現人流並不多，而在找尋市集困難重重，有市民找了45分鐘仍無法找到。整個碼頭幾乎沒有任何指示牌指示如何去市集，要到市集只有一間升降機。



郵輪及遊艇業協會營運總監楊梓呈表示，曾向郵輪碼頭方面反映設施問題惟都無果，但明日另一艘郵輪「海洋光譜」號抵港時，碼頭應會開放其餘的設備，「我都有同佢哋講，唔可以話無人就唔開，有時開咗先有人。」她透露今日生意額約為數千元。



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前往需乘升降機又上又落 告示只介紹有市集而無指引

「迷你香港」手信市集今日首日營業，整個碼頭幾乎沒有任何指示牌指示如何去市集，要到達相關市集首先要乘升降機上空中花園，步行一段路段再乘升降機或扶手電梯下去2樓。不過，碼頭今只開放了其中一部升降機，其餘升降機及兩條扶手電梯都沒有開啟。

雖然在離港出口有職員有手持A4紙大小的告示牌提醒旅客有市集，另亦在路中心有放置一些告示牌指有港創市集，惟告示未有告於旅客可如何前往。記者在前往市集期間，亦有遇到有港人正尋持市集。

父子行45分鐘都找不到市集 小朋友：行到好攰

林先生帶同一家大小特意來到啟德碼頭，想看看市集，惟卻找了45分鐘都找不到。他表示，整個碼頭都不見有告示可以前往市集，其兒子L仔亦表示「行到好攰，想返屋企」。

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雖然市集主推是郵輪旅客「最後一刻購物 (last-minute shopping）」，但記者在晚上7時再到相關市集觀察，惟逗留近一小時，市集接近仍是無人光顧。

郵輪及遊艇業協會營運總監楊梓呈透露，今日生意額約為數千元，主要售出了一些獅子山畫作、紹香園零食及黃道益活絡油等。

郵輪及遊艇業協會營運總監楊梓呈表示，曾向郵輪碼頭方面反映設施問題惟都無果，但明日「海洋光譜」號抵港時，碼頭應會開放其餘的設備。（梁鵬威攝）

協會營運總監：曾向郵輪碼頭方面反映惟都無果

楊梓呈表示，留意到相關情況，曾向郵輪碼頭方面反映惟都無果，但明日「海洋光譜」號抵港時，碼頭應會開放其餘的設備，「我都有同佢哋講，唔可以話無人就唔開，有時開咗先有人。」

被問到人流是否比預期少，她則指暫未知今日生意額有多少，但由於今日是第一日，人手方面都預留在明日，故都今日的客量是預期之內。她又預期，明日「海洋光譜」號抵港或會有5至6萬的生意額。

港人徐太亦是特意來到啟德碼頭，想看看市集及用膳，「但嚟到發現無咩嘢食」。她直言，對市集有點失望，認為比預期中少而產品亦不算吸引，「比想像中少嘢睇。」