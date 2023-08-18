郵輪碼頭｜崔定邦倡免費旅巴長遠用者自付　的士業稱「車多過人」

大郵輪「海洋光譜號」明日（19日）再度訪港，政務司副司長卓永興日前召開跨部門會議制定應對預案，安排免費穿梭巴士服務接載旅客。香港旅遊促進會總幹事崔定邦今日（18日）指，本港有逾1,500輛旅遊巴，非專利巴士業界亦可配合啟德郵輪碼頭，協助疏導旅客，並且由旅客「用者自付」模式運作。的士業界則指，郵輪碼頭目前運作順暢，但多了免費接駁巴士服務，的士需求量降低，近日只有數十量的士運作，出現「車多過人」的情況。



▼8月9日 「名勝世界壹號」停泊啟德郵輪碼頭▼



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「海洋光譜號」兩周前抵港，旅客反映交通不足惹起關注，政府先後推出改善方案，包括提供免費穿梭巴士服務接駁金鐘及旺角，另設立兩條特別巴士路線，分別前往尖沙咀及觀塘，以及加強資訊發放，向前往郵輪碼頭接載旅客的士派發50元石油氣優惠券。

崔定邦：啟德沒交通服務是先天性弱點

香港旅遊促進會總幹事崔定邦接受香港電台節目《千禧年代》訪問指，政府上周安排免費接駁巴士接載郵輪旅客之後，旅客候車過久的問題已經克服，他們亦不需要兌換港幣繳付車資，整體旅客流動很快。他表示，旅客來港只希望盡速前往旅遊景點購物，如到山頂、中環購物、尖沙咀逛逛，認為啟德沒有交通服務是其先天性弱點，緊急情況之下政府介入是無可厚非，目前「可以做嘅嘢做晒」。

崔定邦續指，本港共有1,500部以上旅遊巴士為旅客提供服務，非專利巴士業界有足夠旅遊巴士，以應付大型郵輪抵港的交通需要，接駁至其他景點，旅客可以預先繳費模式，或以信用卡「拍卡」付款，「如果我哋能夠同郵輪碼頭公司，或者郵輪公司，可以作出更好配合，用返用者自付嘅方法，去支付交通費，呢個係公帑運用會好啲，都係可以令到我哋公共交通用得最有效率。」

他又指，有巴士公司最近與郵輪碼頭公司介紹智慧付款的方案，相信有方法可令旅客於船上預先繳付車資，令上車流程更為順暢。此外，他說，知悉的士業界亦有意「幫一幫政府手」，加上明天為周末，上午交通不算太繁忙，希望會有更多的士駛入郵輪碼頭接載乘客。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦。（資料圖片）

的士業指現有很多旅巴 造成的車多過人

的士車行車主協會永遠會長吳坤成於同一節目表示，郵輪於上午9時後及下午3時抵港，可避開上班下班時間，對於的士業界而言不算太繁忙。他說，郵輪公司、運輸署及的士業界組成的通訊群組，涵蓋業界商會、的士電召台等，只要有郵輪抵港，一天前則會於群組通知落船旅客數目，令的士可預先駛入碼頭等客，屆時亦會實時通知候車旅客及的士的數目。

的士業關注保險事宜聯盟召集人吳坤成。（陳欣彤攝／資料圖片）

吳坤成指出，由於多了免費接駁巴士服務，的士需求量降低，郵輪碼頭運作的士數目維持數十輛，比起之前高峰期有過百輛的士減少，認為的士只取石油氣券之後「吉車」離開的情況，並不理想。他希望政府與郵輪公司組成的群組，應該及早向的士業界通知郵輪航班的復常情況，令司機更為「知掟」，及早前往郵輪碼頭接客。

▼8月11日 「名勝世界壹號」郵輪停泊啟德郵輪碼頭▼

