郵輪碼頭｜迷你香港市集　推「菂式」醬油手信　冀加入文青表演

啟德遊輪碼頭陸續恢復航線，郵輪及遊艇業協會承租啟德郵輪碼頭2.6萬呎地方，其中5,000呎免稅店區域改設為「迷你香港」手信市集，主打本土品牌貨物。郵輪及遊艇業協會營運總監楊梓呈指，「香港製造（made in Hong Kong）」在世界上有知名度，市集主推是郵輪旅客「最後一刻購物（last-minute shopping）」，特別售賣精緻的港產醬油，方便旅客買手信，她又計劃引入文青表演，並推廣粵劇文化。



楊梓呈在商台《在晴朗的一天出發》指，很多品牌方反映啟德郵輪碼頭所處位置偏遠，派職員駐守的成本較大，所以由其團隊提供約20名人手，品牌方只需提供貨品。她指出，市集定位是香港地道品牌，例如太興、紹香園、自家製及獨立品牌，不會引入國際品牌，蝦油、蝦醬、醬油等「香港製造（made in Hong Kong）」的產品，對於旅客而言亦有吸引力，希望有空間或平台，以介紹本地品牌故事及味道。

便利旅客登「最後一刻購物」買手信

手信市集營運時間是上午10時至下午9時，目前涵蓋約20個本地品牌。楊梓呈表示，現場設指示及廣告提示旅客市集的位置，不期望郵輪旅客上午一落船則會過來購物，但旅客下午完成旅程之後，則是他們經過碼頭的高峰期，所以主推是「最後一刻購物（last-minute shopping）」。

推出細細份草本、花茶精緻貨品

楊梓呈說，疫情之前，郵輪及遊艇業協會亦曾聯同本地設計師及獨立品牌在郵輪碼頭設立「快閃店（pop-up store）」，成績不錯。根據過往經驗，本地小食、花茶，以及有香港標誌的磁石貼最為受旅客歡迎，亦有旅客反映，有意購買份量較少、更為精緻的醬料。她已與品牌方商討，令其貨品更具吸引力。楊梓呈指，希望日後當售賣貨品涵蓋的範圍更廣，不只是飾物，亦包括本地草本、花茶，並稱由於香港食物檢測制度嚴格，旅客對這些貨品很有信心。

郵輪及遊艇業協會營運總監楊梓呈。（資料圖片）

負責人：提供平台推廣粵劇文化資訊

郵輪及遊艇業協會承租啟德郵輪碼頭共2.6萬呎地方，楊梓呈指，未來不排除加入表演元素，展示本地年青人的藝術才華，她又提及，不少旅客反映希望對粵劇了解更多，但對於何以找地方、何以預約觀看粵劇約的資訊不足。

她指，啟德郵輪碼頭其中一區主打餐飲及團餐，目前亦有旅行團會過來，有另一區設體驗活動、小型足球場，很多本地人前往，附近亦有寵物友善公園，她認為可以此作為引流，吸引人流。