郵輪碼頭｜海洋光譜號明抵港　碼頭劃登車區　設岸上觀光旅巴站

大型郵輪海洋光譜號明日（19日）抵達啟德郵輪碼頭，預料有約4500名旅客登岸，交通配套再次成為「考驗」。由政務司副司長卓永興領導的跨部門會議早前宣布，加開兩條巴士線疏導，預計當中1100人會參與岸上行程，3400人需乘交通工具出市區。



據啟德郵輪碼頭公告，明日抵港大堂會劃設多個登車區，設有免費穿梭巴士往西九故宮文化博物館、金鐘花園道山頂纜車站等，另有免費巴士去尖沙咀、啟德和觀塘，旅客亦可自費乘的士、小巴及巴士到各區，現場有岸上觀光旅巴站供旅客參與岸上行程。



啟德郵輪碼頭8月19日特別安排。（啟德郵輪碼頭圖片）

啟德郵輪碼頭就明日設施特別交通安排，旅客步出抵境大堂後，靠近右手邊會有專線小巴86號往九龍灣，巴士22M往土瓜灣、22往九龍塘、5R往觀塘，最遠處會有旅遊巴站，供「皇家加勒比」郵輪客上車，參與觀光巴士遊。

啟德郵輪碼頭8月19日特別安排。（啟德郵輪碼頭圖片）

免費車10至15分鐘一班

抵港大堂左手邊有免費巴士，20R往尖沙咀、22R去啟德、25R去觀塘，各全每10分鐘一班；另設有免費穿梭巴士，分別往西九龍故宮文化博物館、金鐘花園道山頂纜車站、旺角及觀塘，每15分鐘一班；旅客亦可選乘的士到各處。

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政府日前公布8月19日特別交通安排：



1.公共巴士22R特別路線（往港鐵啟德站）繼續營運，港鐵啟德站會加派人手和標示協助



2.特別為此航次開設20R（往尖沙咀）和25R（往港鐵觀塘站）兩條特別路線



3.穿梭巴士服務方面，會繼續提供三條免費路線及會加班服務。當中，接駁港鐵金鐘站及花園道纜車站，以及前往旺角的兩條服務路線維持不變；原先前往尖沙咀的路線，改為只往返西九文化區及港鐵九龍站



續向到郵輪碼頭接客的士司機派$50石油氣優惠券



4.繼續透過即時通訊系統作出預告和頻密提供實時資訊、加強電台廣播和向到達郵輪碼頭接載旅客之的士司機派發50元石油氣優惠券等。

