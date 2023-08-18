大埔婦吃野生芋頭後食物中毒呼吸困難　疑友人誤送含毒素海芋

大埔一名婦人昨日（17日）進食由朋友送贈、從內地帶回港的野生芋頭後，隨即出現口部麻痺、口腔灼熱及呼吸困難等病徵。今日（18日）到北區醫院急症室求診，臨床診斷為懷疑草酸鈣針晶體中毒（calcium oxalate raphide poisoning）。衞生署衞生防護中心指一些外形類似芋頭的植物如海芋含有毒素，誤食會引致中毒。



衞生防護中心表示，病人昨日向私家醫生求診，並於今日到北區醫院急症室求診，同日入院接受進一步治療，現時情況穩定。臨床診斷為懷疑草酸鈣針晶體中毒，衞生防護中心的調查仍在繼續。

中心指，芋頭是配製菜式和甜品的常用食材，然而一些外形類似芋頭的植物含有毒素，如海芋，誤食會引致中毒。誤食含草酸鈣針晶體的植物會刺傷和刺激皮膚及黏膜，如舌頭、口腔與嘴唇麻痺和灼熱，以及舌頭或嘴唇腫脹，進食意外混有含草酸鈣針晶體植物的蔬菜亦可能引致食物中毒。

當局表示在進食蔬菜時，市民應留意切勿採食野生植物；從可靠的供應商購買蔬菜；及取走混在食用蔬菜裏的其他植物，並在煮食前徹底洗淨蔬菜。當局提醒市民可參閱食物環境衞生署食物安全中心有關「慎防誤食海芋中毒」，以及「與草酸鈣有關的食物中毒」網頁，了解詳情和健康建議。