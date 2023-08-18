何文田殘疾院舍盛康園局部沉降　路政署指與中九龍幹線工程無關

服務肢體傷殘及弱智人士的香港耀能協會「盛康園」，其何文田常盛街大樓部分地基出現沉降。對於有指相關沉降與附近的中九龍隧道工程有關，路政署回覆查詢時指，根據由2020年4月至本年8月初所量度的紀錄，鄰近盛康園的監測點只曾在工程進行期間錄得非常輕微的移動，幅度遠低於預設的預警沉降幅度。



署方重申，中九龍幹線工程團隊於6月與建築署進行現場視察，以及檢視中九龍幹線的監測數據和工程工序後，評估有關沉降應與中九龍幹線工程無關。



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香港耀能協會轄下的何文田常盛街「盛康園」，一直為中度至嚴重智障、有嚴重肢體傷殘人士提供日間訓練及住宿服務，近日發現部分地基出現沉降，院舍住客暫時要遷往其他處所。

對於有指相關沉降與附近的中九龍隧道工程有關，路政署回覆查詢時指，中段隧道走線與香港耀能協會盛康園相距超過250米，靠近盛康園的隧道距離地面約120米；而根據由2020年4月至本年8月初所量度的紀錄，鄰近盛康園的監測點只曾在工程進行期間錄得非常輕微的移動，幅度遠低於預設的預警沉降幅度。

路政署補充，中段隧道的挖掘工程已大致完成，其中靠近盛康園的一段隧道的相關挖掘工程早於2021年年中完成。承建商現正進行隧道襯砌工程和附屬工程。綜合上述因素，中段隧道的挖掘工程對常盛街項目造成影響的可能性甚微。工程團隊將繼續密切監察沉降數據，以確保工程沒有對鄰近的構築物造成任何影響。

路政署又提到，署方在8月12至13日在盛康園對出一段常盛街挖掘了九個探坑(trial pits)（而非在有關位置設置沉降監測點），以為配合建築署就何文田常盛街一帶有建築物懷疑出現沉降的調查工作。路政署經檢查探坑後確認地下情況正常，亦沒有發現該路段有任何懷疑與沉降有關的路面損毀。

署方重申，中九龍幹線工程團隊於6月與建築署進行現場視察，以及檢視中九龍幹線的監測數據和工程工序後，評估有關沉降應與中九龍幹線工程無關。