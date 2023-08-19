居屋申請超額倍數創新低　何永賢形容是「健康」：以往唔正常地高

【居屋／安楹苑／安樺苑／安麗苑／啟悅苑／朗天苑／兆翠苑／綠表／白表】今期居屋超額認購近17.6倍，是2018年調整居屋定價機制以來申請量最少的一年。房屋局局長何永賢今日（19日）在電台節目表示，復建居屋後，超額認購情況嚴重，形容是「唔正常地高」，今期單位供應較多，緩和了競爭激烈情況，是逐漸走向健康狀態，但不會考慮再調整居屋定價機制，以免樓價回升時，令申請人失去預算。



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房屋局局長何永賢。（資料圖片／余俊亮攝）

何永賢早上在商台節目《政經星期六》表示，政府在1993年推售居屋後，過去30年，平均超額認購16倍，而在2014年後售後，超額認購數字很高，甚至高達60倍，「大家聽都聽得出，30幾倍、60倍，其實係唔正常地高」，認為主因是供應少，致超額情況較嚴重，但今期居屋供應約有9,200個單位，是近年新高，故緩和超額認購情況。

反而係健康返啲呢？呢個數字慢慢調節返，可能係一件好事，向返一個理想啲嘅狀態。 房屋局局長何永賢

油塘新盤「親海駅II」以貼近居屋的價錢推售，成為近期焦點，亦令居屋售價被指「離地」，何永賢認為，居屋復售後超額情況嚴重，相信會吸引發展商思考相關市場，思考樓盤的定價和銷售策略。

被問到會否考慮調整居屋售價機制，何永賢則指，現時在公布居屋申請後，會同時公布項目售價，但到抽籤、揀樓時已相隔一段時間，便會惹來質疑居屋售價與當時的樓價的差距並不相乎，但若要在揀樓前，跟隨樓市波動調整售價，或會令有意購買的申請人失預算。

不過，同樣大家諗，如果第時樓價升嗰時，咁我係咪又要調返高呢？突然間調高咗，我嚟申請諗住儲呢筆錢，突然間你調高咗，有班朋友又會失咗預算，所以我覺得𠵱家呢個方法都做咗一段長時間，似乎大家諗住買居屋嘅朋友，都係以呢個嚟做準備，我哋就唔想隨便郁呢個方法。 房屋局局長何永賢

8月14日，居屋2023截止申請



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對於荃灣油柑頭首置盤昨日截標，僅收到一份標書，何永賢指，地政總署正審視相關情況，預料下周會公布詳情，故暫時不便透露。

她又提到，置業階段最初的模型只有三級，包括公屋、居屋和私人樓宇，惟私人樓宇售價愈升愈高，令頭尾兩者的差距放大，「令中間嗰級居屋再去私樓就太闊」，令中間加入了首置、私人參建的「樂建居」和綠置居等，遠離了三級的本意，亦致現時被指「重疊」的情況，故要小心處理資助房屋問題。