居屋2023｜申請較上期大減　分析指涉三大原因　學者：經濟氣氛差

【居屋／白居二／安楹苑／安樺苑／安麗苑／啟悅苑／兆翠苑／朗天苑】新一期居屋申請提供9,154單位，截至上周五（14日）接獲約11萬宗申請，暫時超額認購10.9倍，預料成為歷來最少競爭的一次。公屋聯會總幹事招國偉歸納三大原因，指折扣率不吸引、銀行持續加息，以及今次項目樓盤的位置不吸引，都令申請數字較上一期偏低，但他指申請總數逾10萬，仍反映市民置業需求很大，又認為近日私樓新盤開售，並不是熱潮減退的原因。



經濟學家、冠域商業及經濟研究中心主任關焯照則指，目前經濟氣氛轉差，劈價盤湧現，市民或有信心樓市仍有空間調整，令熱潮不似預期。



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招國偉指，今期居屋申請數不似預期，可能是因為對上幾次申請數字較大，處於20多萬份申請的水平，令人預期今期申請數都會錄得逾20萬份。

他指出，倘最終超額認購數字只是10多倍，的確是2014年復建居屋後超額比率最低的一次，惟必須指出申請數字逾10多萬，只是近年「排尾三」：「係咪超額認購數字跌咗，就代表反應好差？其實睇申請數字都超過10萬份，係一個好大嘅需求數字。」他強調政府不能放慢興建居屋的步伐，解決市民的置業需要。

招國偉：安達臣道樓盤位置不吸引

招國偉分析指，今期居屋申請的熱潮較上年減弱，原因不外乎折扣率不吸引、銀行持續加息、今次項目樓盤的位置並不吸引等。他解釋，今期不少單位集中在觀塘半山安達臣道，區內的交通接駁問題一直存在，即使部份單位景觀好，但受限於交通不便的負因素影響，仍會令有意申請居屋的市民卻步，「坦白講，今次樓盤吸引力，真係無上一期咁好。」

公屋聯會總幹事招國偉。

他又說，大環境持續加息，準買家要考慮未來的供樓負擔，是否預期一直加重，「雖然房委會做擔保，買家一定申請到按揭，但始終買得到嘅人唔係好高收入，每個月供樓筆錢不斷增加嘅話，係好大負擔。」

至於近日有私樓新盤開售，標榜「平過居屋」，招國偉認為並不是令居屋申請熱潮減退的原因，「你攞最貴嗰個居屋單位同私樓最平嘅單位做比較，但大家嘅呎數都唔同， 其實只係生意噱頭。唔好忘記，今期最平單位只係百幾萬，私樓真係做唔到。」

關焯照：市場預期私樓樓價尚有空間調整

經濟學家、冠域商業及經濟研究中心主任關焯照指，樓市已調整近兩年時間，加上美息上升，劈價盤湧現，新樓盤又出現震憾價，相信私樓樓價尚有空間調整，故此市場情緒差：「如果預期可以賣得平啲，點解我仲走去買（居屋）呢？」

冠域商業及經濟研究中心主任關焯照。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

他指，目前市民有信心樓價會繼續下調，由於居屋樓價是跟隨私樓調整，加上內地房地產屢次發生違約事件，很多中資企業未能償還債務，令人擔心內地經濟轉差最終亦影響香港，而美國聯儲局亦未肯定能否暫停加息，所以樓市氣氛轉差。