居屋2023｜最後兩小時7000人交表　超額認購近18倍復建後新低

【居屋／安楹苑／安樺苑／安麗苑／啟悅苑／朗天苑／兆翠苑／綠表／白表】今期居屋以市價62折推售6個新發展項目，包括市區盤啟德啟悅苑、觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑和安麗苑，以及新界的元朗朗天苑和屯門兆翠苑，合共提供9,154個單位，是復建居屋以來最多的一次。

申請期昨日（14日）截止，房委會在截至昨晚7時，共收到17萬份申請，換言之，最後兩小時至少7,000人衝刺申請，暫時超額認購近18倍，平均19個人爭一個單位，暫時是2014年復建居屋以來競爭最低的一年。翻查2014年復建居屋以來的申請情況，現時的申請數字創下2018年以來的新低，對上一次跌穿「二字頭」為2017年，當時綠表和白表合共僅得10.5萬份申請，而2016年申請宗數最少，僅錄5.3萬份。



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房委會指，在網上申請方面，截至昨日晚上7時，累計收到約146,000份居屋和71,000份白居二申請。至於樂富的香港房屋委員會客務中心，則收到約共24,000份居屋或白居二申請表。換言之，今期居屋申請累計有170,000萬份，暫時超額認購17.6倍。

比對房委會昨日公布，截止昨日5時的數據，當時共接獲16.3萬份申請，換言之，最後兩小時至少7,000位申請者衝刺交表。

當局指，上述只屬臨時數字，仍有待計算日內會收到的郵遞申請，以及各屋邨辦事處仍在處理的紙本申請。一般而言，最終數字會於攪珠時公布。

翻查2014年復建居屋以來的申請情況，現時的申請數字創下2018年以來的新低，對上一次跌穿「二字頭」為2017年，當時綠表和白表合共僅得10.5萬人申請，但由於當時僅推2,057個單位，超額認購仍達50倍，在今次推售逾9,000伙單位的情況下，令競爭相對減少，超額認購情況相對緩和，暫成為復建居屋以來最低競爭的一期。

至於申請宗數最少一次，是2016年，只得5.3萬份。