居屋2023｜超額認購近17倍　申請者落閘前衝刺：希望更大機會抽中

撰文：林穎嫺 江麗盈
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【居屋／安楹苑／安樺苑／安麗苑／啟悅苑／朗天苑／兆翠苑／綠表／白表】今期居屋以市價62折推售6個新發展項目，包括市區盤啟德啟悅苑、觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑和安麗苑，以及新界的元朗朗天苑和屯門兆翠苑，合共提供9,154個單位，是復建居屋以來最多的一次。
申請期今日（14日）晚上7時截止，有申請者「最後衝刺」，趕在房委會保安員落閘前親身遞表，有年僅18歲的申請者期望，較少人競爭可以更高機會中籤，雖然私樓價格回落，家人也曾考慮買私樓，但始終覺得居屋較適合：「（居屋）有九成按揭，出面買就會貴少少。」
截至下午5時，房委會合共收到16.3萬份申請，即超額認購16.8倍，平均約18個人爭一個單位。

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房委會指，在網上申請方面，截至下午5時，累計收到約139,000份居屋和69,000份白居二申請。至於樂富的香港房屋委員會客務中心，則收到約共23,900份居屋或白居二申請表。換言之，今期居屋申請累計有16.3萬份，暫時超額認購16.8倍。

18歲女子首選啟悅苑：「新界區都要」

剛滿18歲的王小姐今年第一次抽居屋，提到今年申請數目至上周五約11萬，較以往減少，她也期望有更大機會抽中。她續指，今次是一家四口一同申請，因居於九龍區，首選是啟德啟悅苑。不過，她也表示，在新界的居屋都會考慮，「屯門元朗都okay，有就好。」

近日油塘有新樓盤開售，部分單位價錢與居屋單位相約，甚或更低，王小姐表示沒留意該樓盤，但家人也曾考慮區內私樓。惟兩者相比，王小姐始終覺得居屋會較適合其家庭購買，「（居屋）有九成按揭，出面買就會貴少少。」

8月14日，居屋2023截止申請

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收工趕來交表的張先生也是第一年交表抽居屋，當他知悉今年申請數字較往常少，直言希望更易抽中，「緊係想，個個都想。」他續指，一家三口現時居於屯門，首選是屯門兆翠苑。

同樣是收工趕來交表的黃先生則已抽居屋多年，被問到為何最後一日才交表，他笑說：「無時間呀，唔記得咗，好彩有人提我，早兩日。」黃先生說，去年首抽到白居二資格，曾到馬鞍山富榮花園尋找合適樓盤，「中咗但係唔夠資金。」最終因首期不足，未能成功置業，只好今年再交表抽居屋。

黃先生續指，今年預算可以買300多萬的單位，一家四口希望抽到能有兩三間房的單位。他表示，啟德啟悅苑「最啱心水」，其次是觀塘安楹苑、安樺苑和安麗苑。

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居屋2023，六個新盤價單。（房委會文件）
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