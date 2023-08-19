四成受訪大專生有賭博　青年網上借貸翻本不成共輸30萬　終需破產

基督教香港信義會社會服務部展開「香港大專學生賭博行為調查」，四成受訪學生表示在最近三個月內曾參與傳統賭博活動；他們當中80%相信有方法贏取金錢，更有3.2%花費超過$5,000在賭博上。



有青年在2021年開始接觸網上賭博「賭大細」，後期不斷輸錢，故網上借貸「博一博翻本」，欠款愈來愈龐大，輸了大約30多萬，最後資不抵債下申請破產，並在信義會輔導平台協助下戒除賭癮。該會呼籲政府正視問題，加強規管打擊非法借貸中介、加強支援「網上賭博個案」及「債務問題個案」的服務平台。



約8%有賭博受訪者三個月賭逾$2000

基督教香港信義會社會服務部今年4月展開了「香港大專學生賭博行為調查」，了解他們對於金錢的觀念及參與賭博活動的情況。是次問卷調查共取得601人回應，最多受訪學生年齡介乎19至25歲。

調查發現，41%的受訪學生在最近三個月內曾參與傳統賭博活動，他們當中近50%有參與網上賭博活動。調查顯示，有參與傳統賭博的大專學生中，80%的人都相信有方法贏取金錢；而最近三個月內有參與傳統賭博的大專生，近31%在賭博上花費不多於500元，約 11%花費501至2,000元，近5%花費$2,001至$5,000，也有3.2%花費超過$5,000 在賭博上。

31 歲的 John（化名）（右）因在疫情期間看到不同社交平台的網上賭博宣傳後，在2021 年開始接觸網上賭博。（基督教香港信義會提供）

青年疫情期間接觸網上賭博 欠債再墮中介債務重組陷阱

31歲的 John（化名）因在疫情期間看到不同社交平台的網上賭博宣傳後，在2021 年開始接觸網上賭博。他他主要在境外賭博網站玩「賭大細」，惟後期卻不斷輸錢，故希望「博一博翻本」，在網上借貸，後來欠款愈來愈龐大，輸了大約30多萬，加上誤墮中介債務重組陷阱，需要額外賠償。他最後資不抵債下申請破產，並在信義會輔導平台協助下戒除賭癮。

信義會呼籲政府正視問題，加強規管打擊非法借貸中介、加強支援「網上賭博個案」及「債務問題個案」的服務平台，並促請政府加強預防網上賭博教育，協助建立健康的理財觀。