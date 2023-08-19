MIRROR演唱會｜阿Mo受創頸椎神經水腫有消退　父盼月底聆訊顯真相

MIRROR演唱會意外發生至今逾一年，重傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍然留醫，其父親、牧師李盛林今日（19日）再發出代禱文，透露阿Mo二頭肌和三頭肌對肌電圖開始有點反應，即腦神經可以通到C6和C7的頸椎神經兩節，形容令人十分振奮。另外，頸椎MRI磁力共振素描與15週前的MRI比較顯示，受創頸椎神經水腫再稍微消退了一點，受創部分(C4)對下的頸椎神經，經過了受創後56周仍是沒有萎縮，並維持正常的粗大健壯。



他又指，本月底有關紅館演唱會事件再度聆訊，盼能顯明事實真相和各方該負的責任。



▼2022年7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



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二頭肌和三頭肌有反應 代表腦神經可以通到兩節頸椎神經

牧師李盛林今日（19日）再發出代禱文，透露阿Mo二頭肌和三頭肌對肌電圖開始有點反應，即腦神經可以通到C6和 C7的頸椎神經兩節。他表示，雖是微少信號，但已令人十分振奮，「感謝神的工作，因為教授們都是盡心盡力，但叫神經產生反應的只有神。」他亦祈盼在神的恩惠下，上傳下達的神經信號可以被接通，再配合各項的強化治療，身體各方機能像接通電流的電線一樣，可以活動起來。

仍有少許膀胱石未排出 左腎有一小粒腎石

阿Mo在月初時亦拔除尿管，代禱文表示，經過了20天整個泌尿系統並沒有出現異常。雖然膀胱內仍有少許膀胱石未排出，但祈盼在未來短時間內可以隨着排尿一併排出；而在左腎有一粒細少的腎石，亦祈盼也可以隨著多飲水排出。

▼2022年7月28日 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼



受創頸椎神經經過56周未有萎縮

代禱文又指，頸椎MRI磁力共振素描與15周前的MRI比較顯示，受創頸椎神經水腫再稍微消退了一點，而受創部分（C4）對下的頸椎神經，經過了受創後56周仍是沒有萎縮，並維持正常的粗大健壯。他盼望，頸椎神經的水腫及創傷部份出現的水珠能逐步消退，並祈求神施恩 強化頸椎神經信號的傳遞，可衝破受頸椎神經水腫的影響直達四肢或身體各部位。

另外，代禱文中又提到，過去56周漫長中等候阿Mo的康復，李盛林認為等候不是自覺心理良好，而是抓緊聖經神應許的話，再配合現實的處境，用信心行上每一步。他又指，本月底有關紅館演唱會事件再度聆訊，盼能顯明事實真相和各方該負的責任。

代禱信全文：

繼續交托 倚靠 等候......

李盛林牧師 // 啟言（阿Mo）代禱信 56 (20230820)

『當將你的事交托耶和華神，並倚靠祂，祂就必成全。』（詩篇37：5）

（一）啟言（Mo)

1)「頸椎MRI磁力共振素描」：

(感恩)

影像與15週前的MRI比較顯示，受創頸椎神經水腫再稍微消退了一點。受創部分(C4)對下的頸椎神經，經過了受創後56週仍是 沒有萎縮，並維持正常的粗大健壯。

(禱告)

請繼續為 頸椎神經的水腫及創傷部份出現的水珠能逐步消退禱告。祈求神施恩 強化頸椎神經信號的傳遞，可衝破受頸椎神經水腫的影響直達四肢或身體各部位。

2)「泌尿系統超聲波素描」：

(感恩)

感謝神的保守，與月初拔除尿管時所照的超聲波比對，經過了20天 整個泌尿系統並沒有出現異常。

(禱告)

a) 膀胱內仍有少許膀胱石仍未排出，祈盼在未來短時間內可以隨著排尿一併排出。

b) 左腎有一粒細少的腎石，祈盼也可以隨著多飲水排出。

3）「肌電圖EMG 反應」：

(感恩)

二頭肌和三頭肌對肌電圖開始有點反應，即 腦神經可以通到C6 和 C7 的頸椎神經兩節，雖是微少信號，但已令人十分振奮。感謝神的工作，因為教授們都是盡心盡力，但叫神經產生反應的只有神。

(禱告)

祈盼在神的恩惠下，上傳下達的神經信號可以被接通，再配合各項的強化治療，身體各方機能像接通電流的電線一樣，可以活動起來。

(二) Mo爸媽

1)「如何在漫長中等候」

有人問我在漫長的艱辛中如何等候？回顧這56週，等候不是自覺心理良好，而是抓緊聖經神應許的話，再配合現實的處境，用信心行上每一步。當在心靈落入困惑疑慮時，靠著禱告和聖靈透過聖經的鼓勵，憑著信繼續往前行。

2) 「公道自在人心」

本月底有關紅館演唱會事件再度聆訊，盼能顯明事實真相和各方該負的責任。

▼1月20日 警方向5名涉案人中的2男1女合共控一項「串謀詐騙」▼

