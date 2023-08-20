葉兆輝質疑政府高估人口推算　料生育率持續下跌難以逆轉

香港人口老化問題趨嚴重，更迎上移民潮等問題，早前家計會的調查顯示，本港夫婦平均子女數目降至0.9人，創歷史新低。家計會榮譽顧問、香港大學社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝今早（20日）於商台節目指，「小家庭」已是社會共識，按照本港結婚的趨勢，預計每名婦女生育人數會於未來5至6年跌至0.6人。他續指，政府的人口推算過於樂觀，生育率會再下降，「趨勢唔會有大逆轉，如果唔再跌落去已經好好彩」。



葉兆輝認為，政府需要及早做好準備，思考如何「積穀防饑」，包括透過家庭友善政策鼓勵生育，並且提前做好安老服務的擴展。



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政府統計處數字顯示，2023年中的香港人口臨時數字為749.81萬人，較去年中增加15.2萬人，升幅為2.1%。葉兆輝於商台節目《政好星期天》表示，由於受防疫措施影響，過去三年都幾乎未有外勞或其他外地人士來港，因此在今年通關後，流動居民人口回升並不出奇，反而長遠趨勢更重要。

葉兆輝又提到，現時每名婦女生育人數為0.7人，政府估計到2026年時，會提升至0.9人。不過他對此有保留，並解釋所謂平均0.7人，即每年3.1萬人出世；如要增至0.9人，即每年要多1萬名嬰兒出世，「呢方面樂觀咗少少」。

生育率下跌趨勢不會大逆轉

葉兆輝指，香港已踏入「負自然增長情況」，即死亡人數多於出生人數，例如去年5萬多人離世，但只有3萬多人出生，即減少了2萬人口，相關趨勢料會持續。他續指，每名婦女平均需要生2.1人，即數目可更替父親及母親，才能夠令人口自行更替。然而，他推算，按照目前本港結婚的情況，未來5至6年，每名婦女生育人數會再降至0.6人，情況屬於非常嚴峻，人口變得很少，「趨勢唔會有大逆轉，如果唔再跌落去已經好好彩」。

雖然生育與否本身屬個人決定，不過葉兆輝亦提到：「生育係一個個人決定，但如果有好多個人決定，令到成個社會走去一個方向，有不健康發展，政府就要界入」。他表示，目前結婚年齡不斷後退，調查發現超過一成婦女「想生」但「難生」，故此輔助生育服務有其需要，但對於整體生育率的影響未必大，「但唔係做咗呢樣野個生育率就會增加」。

他續指，住屋是本港夫婦生育其中一個障礙，有些夫婦婚後仍分開居住，希望政府可在此方面「幫佢哋（新婚夫婦）一把」。他又指，鼓勵生育不只是政府工作，而是需要整個社會覺得「大家都有份」鼓勵生育，例如建立家庭友善工作場所，西歐國家的父母均享有產假。

內地同樣面對生育率下降問題

雖然香港與內地人口可以往來，但葉兆輝指，內地人生育的意願同樣不大，目前國家同時面對低生育率的問題，尤其北京、上海及廣州等大城市，低生育的情況很普遍。他說，儘管「一孩政策」已經放寬，但「小家庭」已是社會共識，隨著機會成本、個人喜好及生活形式改變，「唔係話你叫佢生，佢就一定同你生。」

家計會榮譽顧問、香港大學社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝。（資料圖片）

他又提及，人口分布之中，三分之一為長者，而且患有疾病，對於本港亦屬挑戰，尤其若長者未有下一代照顧，其財政狀況又不理想，最後就需由政府負擔，「老人院又仲未夠，醫療服務都不足夠嘅時候，點搞呀？遲早會爆煲㗎喎……65歲仲係退休年齡，又冇人交稅啦喎。」葉兆輝指，政府需要思考如何「積穀防饑」，現在需做好安老服務的擴展，如與內地合作分擔，並提前做好交通等配套。

本港去年發生合共1,080宗自殺個案，創15年以來新高，其中60歲或以上的自殺率打破過去50年的紀錄。葉兆輝指，本港隱敝長者及獨居長者人口增加，加上移民情況出現，很多長者會覺得被人放棄。他建議已離開香港的人士，應與留港長者保持聯繫；長者自身亦要保持活躍，多參加社區活動。他說，現時60歲的長者情況就如40歲中年一樣，工作能力及經驗仍「用得着」，可參與社會不同平台及位置參與本港經濟發展。