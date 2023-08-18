人口老化｜何啟明：跨境安老是多一個選擇　不會減慢興建安老院

本港安老院舍供不應求，政府曾指內地安老設施好，指長者可考慮到大灣區安老。勞工及福利局副局長何啟明今早（18日）出席民建聯舉辦粵港澳大灣區跨境安老研討會時稱，本港60歲以上人口比例在2050年達到高峰，強調跨境安老並非將長者送往內地，而是讓長者多一個選擇，港府不會減慢興建安老院舍，仍會在公屋發展項目預留5%樓面面積予安老服務及長者福利用途。



隨著人口老化，安老服務需求持續增加(資料圖片)

港府樂意購買內地安老服務

何啟明在研討會指出，香港人的壽命較大灣區其他城市相對長，安老服務模式未必一樣，希望兩地互補共贏。他提到，當中有些問題要解決，包括內地各城鎮政策不穩定，服務標準不統一，要解決經營者的痛點。

他指，有港人在內地未能購買醫保，會研究加強長者在內地生活的保障。他又稱，內地部分政策有不穩定性，安老服務標準不一，收到安老業界稱內地持牌人需要是當地人的規定。就此，他會向內地部門作出了解，並指如大灣區內地城市的安老院舍有空位，港府樂意購買服務。

行政會議成員林正財。（資料圖片／張浩維）

應便利港人赴內地進行身體檢查

行政會議成員林正財在研討會指出，香港的醫療服務輪候時間長，促港府研究便利港人在內地接受醫療服務。他舉例指，港府可便利港人上內地進行身體檢查，回港後讓本港的醫生查閱報告。他又稱，院舍輸入護理員特別計劃的培訓可在內地進行，認為有利護理員來港工作前熟悉本港運作情況。

勞工及福利局局長孫玉菡早前赴大灣區視察內地安老設施。（勞工及福利局FB專頁）

政府統計處日前公布最新人口數字，本港65歲或以上長者人口由2021年的145萬上升至2046年的274萬，佔總人口的比例由20.5%上升至36.0%，即每三名港人中便有多於一名是長者。根據聯合國預測，2050年，香港將成為全球人口老化程度最高的城市，屆時將有40.6%的人口為65歲或以上。

孫玉菡曾讚內地安老設施 籲長者考慮移居內地

而本地人口老化，安老宿位嚴重不足。勞工及福利局局長孫玉菡5月表示，早前赴大灣區視察當地安老院，認為國內安老院空間大、設施齊全，認為長者倘想要更好的居住環境等，可選擇到大灣區安老，指政府正從多方面考慮支援港人移居內地安老，包括以「公建民辦」模式，由政府在內地興建安老院，交由民間營運等。孫玉菡同月訪北京獲國務院港澳辦主任夏寶龍接見，他稱會面中曾提及早前到大灣區視察安老設施，夏寶龍鼓勵港府用好大灣區機遇，為處理本港安老問題提供多一個選擇。