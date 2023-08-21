香港航空免費機票｜10時搶飛往返東京、台北等　解構事前注意事項

【香港航空/搶機票/免費機票/附加費】機管局贊助逾70萬張機票贈予遊客及港人，過去三輪吸引大批市民塞爆航空公司網站搶免費機票。周一（21日）早上10時起，將可再搶最新一輪香港航空提供的免費來回機票，當中已包20公斤寄艙行李，可選擇七個目的地，包括東京、福崗、沖繩、台北、上海、海口、北京，最快9月1日便可起行。



今日（21日）開搶的機票涉及7個航點，包括東京成田、福崗、沖繩、台北、上海浦東、海口和北京首都。

搶香港航空免費機票前必備：

1. 與旅遊證件上相同的姓氏／名字

2. 相關旅遊證件號碼

3. 香港身份證號碼

4. 出生年月日

5. 應準備好信用卡，以繳付稅項及附加費等



1. 可搶機票數量

第三輪送香港航空8,500張，出發日期為9月1日至2024年3月24日，可逗留期限介乎2至7日。不過需注意，部份日子並無機票提供，主要介乎9月底至10月初、12月底，以及2月中上旬，分別為中秋、國慶、聖誕和農曆新年的長假期；而搶到免費機票的旅客，仍要承擔相關稅項、附加費及其他收費。未有提供機票的日子如下：

（香港航空fb圖片）

2. 「搶飛」網站

8月21日早上10時正展開，香港航空網站連結如下：

香港航空「飛遇世界鉅賞」搶免費機票網站

3. 「搶飛」形式

香港航空機票以先到先得形式送出，港航指當飛機圖標變成「賣晒」，即代表有關目的地的機票送罄，要改選其他目的地。

4. 搶飛要訣

港航提供搶機票攻略，建議想搶到心儀機票的旅客在淡季出發，以增加成功機會，並強調機票數量會因應每個航點供求情況而不同，市民應依據系統顯示為準，港航亦會在官方Facebook專頁更新搶飛情況。

港航又指，揀選行程日期及航班時，可能某些日子顯示為沒有機票，但毋須太緊張，可以再試不同日子；但需留意部份日子本身無機票提供。

5. 相關規限

每名資格人士只可於同一輪活動贏取一張機票，並必須輸入正確個人資料，否則可能失去兌換資格。年滿12歲才可以參與。

6. 付款方式

所有稅項、附加費等需要即時透過網上付款，付款後截圖記下行程，電子機票號等紀錄，方便日後參考。