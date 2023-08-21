盛康園殘障院舍沉降　逾百院友8.31需遷西貢樟木頭　家屬憂難適應

何文田常盛街5月下旬發現沉降，位於上址的肢體傷殘及弱智人士香港耀能協會盛康園院舍，有逾百名院友需要搬遷。耀能協會今早（21日）與院友家屬簡介暫遷地址，過百名院友將於8月31日搬至西貢樟木頭北年華路長者度假中心。有家屬認為新院舍地點不方便，惟稱「要搬都無辦法，因為結構有問題」，亦有院友家屬擔心住院家人未能適應新環境。



盛康園今日向一眾院友家屬開暫遷安排簡介會，公布過百院友暫遷地點為西貢樟木頭北年華路長者度假中心，簡介指暫住中心鄰近烏溪沙港鐵站。據院舍發出的通告指，因應建築署需在大樓內進行持續的監察、評估及進一步的詳細勘察，而地基勘探及工程會產生塵埃和噪音，故需要安排暫遷至其他地方。

居住於樂富的院友家屬羅小姐，其女兒為身體及智力殘障人士。她表示，搬去西貢樟木頭一定不太方便，女兒平時又要覆診及抽血。她指女兒智力較差，「搭𨋢都唔識撳掣」，又指女兒可能習慣住在盛康園，稱「過年帶佢返去喺度喊」，嚷着要回宿舍住。

問到會否擔心女兒不適應新環境，羅小姐稱「擔心緊係有啲擔心，但無計㗎」，指暫時預計女兒28至30號期間搬至樟木頭院舍，現時安排24號執拾物件。她又指，不滿意樟木頭選扯，惟稱「都無計㗎，都唔係我話事」，盛康園探訪女兒較為方便，而現在「麻煩啲」。

問到會否擔心女兒不適應新環境，羅小姐稱「擔心緊係有啲擔心，但無計㗎」。（鄧穎欣攝）

家屬：要搬都無辦法 指院方未有介紹暫址設施

對於搬遷選址方面，另一院友家屬劉先生（化名）的胞弟，同樣是智能有障礙人士，他無奈向記者表示「要搬都無辦法，因為結構有問題」，指院方預計8月底開始搬遷，但院方未有介紹樟木頭暫住院舍有什麼設施。

問到是否滿意新安排的選址，劉先生稱「無話唔滿意，有得入去咪OK囉」。他表示不擔心胞弟不適應新環境，指平時都有接胞弟回家，或在其他地方過夜，稱「佢Ok嘅，只係表達唔到自己，適應力可以」。

劉先生又說，院方現時需要觀察盛康園情況，再作後續的安排，表示「佢哋都答唔到我，幾時搬返去盛康園。」他指，胞弟應該在31號搬遷，院方要待院友及職員完全搬離後，才可以開始進行工程。