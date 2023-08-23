杭州亞運・01直擊｜亞運博物館藏二千件展品　村長電話成權力象徵

距離亞運會仍有一個月，主辦城市杭州亞運氣氛濃厚，有「大蓮花」之稱的杭州奧體中心體育場正進行最後修整工作。《香港01》記者直擊位於體育場內、仍未對外開放的杭州亞運博物館，其面積逾5.8萬平方呎，共分三大展區，暫時展放800多件珍貴展品，連同庫存共2,000多件展物，包括歷年亞運獎牌、火炬及紀念物品等，甚至是遠東運動會歷史資料，館內一個紅色「村長電話」竟是權力象徵，可在30多年前的亞運村撥打到中南海。另館內設有多個LED投影裝置，讓入場觀眾「沉浸式」感受亞運會的從前、現在與將來。



主辦方表示，由於博物館位於杭州亞運重地的「大蓮花」體育場，基於安保措施，需等整個亞運會閉幕後再進行約一個月調整，才可對外開放予觀眾，屆時亦會增設今屆亞運會相關的展品。



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博物館暫展放800多件中國收藏或其他國家捐贈展品

杭州奧體中心體育場有不少工人正密鑼緊鼓進行最後準備工作，基於亞運保密及安全工作，內部暫時不可拍攝。《香港01》記者日前獲率先安排參觀體育場內、暫時仍未對外開放的杭州亞運博物館，該博物館早前獲亞洲奧林匹克理事會官方認證授牌。

入場先觀賞完一段LED投影裝置環繞式的影片後，大門打開即是博物館內部。博物館佔地面積約5.8萬平方呎，共分三大展區，分別為「亞運與亞洲」、「亞運與杭州」以及「亞運與未來」，現時暫展放800多件由中國方收藏或其他國家捐贈的展品，連同庫存則有2,000多件展品，將陸續在館內展出。

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杭州亞運56個競賽場館中，12個為新建，其餘大部份是利用原有場館改建。博物館內的「亞運與杭州」展區放置與杭州亞運會相關展品，當中包括多個場館模型，包括桐廬縣桐廬馬術中心、主要進行曲棍球比賽的運河中心體育公園體育場、以及形同「星際戰艦」的杭州電競中心等。

杭州亞運銀紫色的火炬。（何瑞芬攝）

聖火火炬八條水脈代表文明之脈

展區亦放置今屆亞運會銀紫色的聖火火炬，火炬以玉琮為表徵，其出火口設計源自「琮」的最早甲骨文字形，寓意「光在內周而复始」，炬身以良渚螺旋紋為演化，形似指紋自然交織；炬基以八條水脈為文明之脈，代表浙江八大水系。

館內展示杭州亞運村房間、吉祥物設計手稿、今屆禮儀小姐及智願者服裝、獎牌設計圖等，牆上掛有競技場所使用、由藍色漸變到紫色的觀眾座椅，寓意紫氣東來。

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在「亞運與亞洲」展區中，則展放由亞奧理事會所贈的六座雕塑，包括射箭、馬術及籃球等，展廳懸掛亞奧理事會45個國家及地區的會旗旗幟以杭州非文物遺產的絲綢工藝制成。展區更懸掛了第一屆亞運會會旗，以太陽及11個圓圈組成，寓意亞奧理事會及首屆參加的11個國家。

館內中庭展出多屆亞運會火炯，以及各界亞運的紀念物，當中最珍貴為第8屆巴基斯坦亞運的紀念盤。大會指，巴基斯坦成功申辦第8屆亞運後，曾製成9個紀念盤慶祝，但最終因爆發內戰未能舉辦，交由泰國曼谷接手，最終該紀念盤成為巴基斯坦成功申辦亞運的唯一證據。

北京亞運「村長電話」可直通中南海

中國曾成功申辦三次亞運，分別是北京、廣州及下月的杭州亞運。在北京亞運展區中，擺放不少當時留物品，包括媒體專用打字機、以及「村長電話」。據悉，該紅色的「村長電話」在當時屬於權力象徵，可直接從亞運村撥打到領導人居住的中南海。

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博物館內設有「時光牆」，紀錄各屆亞運精彩一刻，又展放多個國家及地區捐贈的亞運物品。內有大量LED裝置等，參觀者可靜下來，「沉浸式」感受由1951年到現在、共72年來亞運的從前、現在及將來。

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參觀完畢後，入場觀眾可前往館外的紀念品店，購買各式亞運精品。精品店設有「Alipay+」功能，港人可以「Alipay HK」購買。

大會表示，由於博物館位於杭州亞運體育場館內，基於安保措施暫時未能對外開放，現只提供團體預約，博物館需等整個亞運會閉幕後再進行約一個月調整，才可對外開放予觀眾，屆時亦會增設今屆亞運會相關的展品。