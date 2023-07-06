垃圾徵費｜環團批延期是失信於民　促啟宣傳及基層初期獲免費派袋

由討論到通過法例近18年的垃圾徵費，原定今年底實施，就連環境及生態局局長謝展寰在4月時仍重申時間表不變，惟近日吹淡風料推延至明年4月。有環保團體大表失望，批評局方未能履行當年通過條例時定下的18個月準備期，在招標過程中又要重新招標，未能掌握整個配套，是失信於公眾。

環團促政府應即展開鋪天蓋地宣傳垃圾徵費詳情，又贊成在推行初期，向基層市民包括公屋、「三無大廈」，以致鄉郊村民這類居民，讓市民盡快適應。



綠惜地球料是招標拖延實施期

環團綠惜地球總幹事劉祉鋒表示，若然垃圾徵費由今年底推遲至明年4月1日實施，感到非常失望，因為很記得環境及生態局局長謝展寰一再重申，指定垃圾袋的重新招標不影響徵費在年底實施的時間。他認為作為局長，不應「口輕輕」，因為其言談都是公開的承諾，即使今日傳出延期的說法也看不到是哪裡出錯，如今看來是作為問責的局長失信於公眾，而且亦沒履行2021年8月通過條例定下18個月準備期的承諾。

劉祉鋒估計，是去年招標不成，重新招標指定垃圾袋拖延了時間，雖說政府已完成招標，預計8月決定中標者，有關承辦商在9至11月就生產指定垃圾袋進行採購物料、進行生產，估計要到12月才有製成品，但該月又有假期或影響運送，是以年底無法推行徵費。

他又指，再招標降低了指定垃圾袋回收物料由5成變為兩成，其實這做法已不理想，希望政府對製成品要做好驗收工夫。

環團綠惜地球總幹事劉祉鋒，。（資料圖片 / 李澤彤攝）

應立即向市民宣傳徵費意識

劉祉鋒認為，如果政府是以年底作為實施徵費日期，則現時所見的宣傳工夫不足，很多市民都未知垃圾徵費是什麼一回事，就算真的延至明年4月，這個必須是「死線」，並應由現在開始向公眾宣傳教育，透過不同媒體、電視、電台及網上平台，開始廣泛宣傳，面向不同群眾邀請歌手或「家燕姐」作為代言人，愈臨近收費日子就要加密宣傳頻密度，還要設立熱線，人工或AI回答市民查詢。

以他理解政府會在推行垃圾徵費初期設立一段時間的適應期予市民，並會向基層市民，例如公屋、「三無大廈」及鄉郊村居民免費派指定垃圾袋。但他認為，免費派發是要有限期，不能無止境延長，才能令市民盡快適應收費。

補貼廚餘運輸成本以鼓勵

與此同時，廚餘回收工作亦要配合垃圾徵費的推行，劉又建議，政府應在18區設「中途接收站」，位置可設於大型垃圾收集站旁，公帑承擔運輸費，減省屋苑運送廚餘機廚餘的運輸成本，才可鼓勵廚餘的回收。

政黨亦贊成初期免費派指定垃圾袋

民建聯立法會議員葛珮帆表示，關心公屋、「三無大廈」和鄉郊村屋居民如何配合垃圾徵費的推行，所以該黨有向政府建議在推行初期免費向這類住戶免費派發指定垃圾袋，政府需要在細節執行上，其中要設法辨識有關居民是來自「三無大廈」，至於鄉郊就因為地方大難控制居民亂棄垃圾，所以也可透過免費作為開端。