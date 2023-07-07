垃圾徵費｜環境衞生業界贊成延至明年4月　指今年推行是天方夜譚

原定今年底推行的垃圾徵費，疑因垃圾膠袋再招標問題，據悉須延遲至明年4月實施。包括清潔、廢物處理及殺蟲業等行業的香港環境衛生業界大聯盟今（7日）在《明報》刊登全版廣告，指如政府堅持2023年底實施垃圾徵費，業界難以配合，是天方夜譚，反會引發亂局。



聯盟指出，實施日期應該推遲，最快不應早於明年4月1日，原因是12月為消費旺季推出時機不合，加上業界人手亦不足。聯盟又批評，政府未有做好宣傳，且至現時仍未有具體垃圾收費實施方案，環境衛生服務承辦商難以向業主立案法團及物業管理公司商討垃圾收費後的財政預算。



列四大原因要押後：三成清潔工人回鄉過年 恐垃圾圍城

香港環境衛生業界大聯盟今（7日）在《明報》刊登全版廣告，指如政府堅持2023年底實施垃圾徵費，業界難以配合，反會引發亂局。聯盟指出，實施日期應該推遲，最快不應早於明年4月1日，當中涉及四大原因，分別為「時機不合」、「人力不足」、「宣傳未做」及「預算未有」。

聯盟解釋，12月為節日的旺季，普遍市民都會有買禮物拆包裝、換傢具、大掃除及裝修等活動，屆時垃圾數量必會增加。現時業界各公司已普遍人手不足，而明年2月農曆新年期間，超過30%的清潔工人通常會按傳統放大假回鄉過年，人手屆時更是嚴重不足，認為要業界再在此段期間另加人手配合垃圾徵費的工作是天方夜譚，直言「恐怕到時違規垃圾『圍城』，到處堆積如山。」

聯盟又批評，政府未有做好宣傳，「試問100個市民中，不足5個知道垃圾收費在年底實施這回事。」聯盟亦提到，垃圾徵費推出後需重新計算相關開支，惟政府至今仍未有具體垃圾收費實施方案，故環境衛生服務承辦商難以向業主立案法團及物業管理公司商討垃圾收費後的財政預算。

聯盟重申，希望政府不要在準備不足的情況下實施垃圾徵費，應該在廣泛宣傅教育公眾認知收費實施後，才決定適當的實施日期，令收費運作暢順，從而彰顯「汚染者自付」原則的環保政策。