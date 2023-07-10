垃圾徵費｜謝展寰：延至明年4月實施　初期向公屋「三無」等派袋

原定今年底推行的垃圾徵費，日前傳出延期但當局一直沒回應。環境及生態局局長謝展寰在接受港台訪問時首次表明，將延至明年4月1日實施，稱原因是近期收到不少意見，尤其清潔工前線團體反映指年底是聖誕假期，不久又到農曆新年，需要處理大量垃圾，與此同時又有不少員工請假，推行新政策並非好時機。

他指出，垃圾徵費實施後將設有6個月適應期，政府在初期會向公屋、「三無」大廈及鄉郊村屋派發指定垃圾袋，並會加強宣傳教育工作。



環境及生態局局長謝展寰今年1月及4月都重申，垃圾徵費可在年底推行。（資料圖片／廖雁雄攝）

謝展寰接受港台專訪表示，近期政府收到不少意見，反映在年底推行垃圾徵費並非好時機，當中尤以清潔工前線團體指出，年底正值聖誕及快將到明年2月的農曆新年，需要處理大量垃圾，但亦有不少員工會請假，屬於業界最困難的時間。

謝表示，當局希望垃圾徵費能順利推行，加上清潔工的要求合理，政府反覆檢視後延後實施。他相信會有環保團體會感到失望。

他指出，垃圾徵費實施後將設有6個月適應期，政府在初期會向公屋、「三無」大廈及鄉郊村屋派發指定垃圾袋，並會加強宣傳教育工作。

政府去年就指定垃圾袋因價錢問題而重新招標，謝展寰表示，最新收到的標書，價錢已大幅降低超過一半，相信承辦商可以在足夠時間提供指定垃圾袋，他認為垃圾徵費的相關配套準備工作進展良好。

他又表示，政府正計劃擴大回收網絡，包括與房屋署研究在公屋建立小型回收點，冀在實施徵費後，慢慢地改變市民習慣。

執法方法，謝表示，在適應期內執法人員主要會向違例人士發出警告，適應期過後就會以「風險為本」模式，針對違法黑點採取執法，違者被會罰款1,500元。他預計在實施徵費初期必有「甩轆」情況，甚或有市民不配合，相信透過政府持續宣傳教育及執法，一般大約兩至三年，市民的習慣就會改變，希望做到「移風易俗」。