油尖旺逾30報檔周六首推電子賣旗　支持善舉及鼓勵電子支付

電子支付漸流行，由購物、光顧餐廳更擴展到賣旗。油尖旺區至少32個報紙檔明日（26日）將化身「電子賣旗站」，市民可以支付寶Alipay、WeChat Pay HK及信用卡等電子方式買旗。香港報販協會主席林長富表示，當日會有報紙檔佈置成「旗袋」， 鼓勵市民支持捐款，協會未來會繼續與不同社福機構合作推動電子賣旗，甚至將「電子賣旗站」推展到新界區。



報紙檔化身電子賣旗站 便利沒帶現金市民捐款

香港復康力量九龍區賣旗日明日舉行，香港報販協會主席林長富表示，隨著電子支付越普及，希望透過新方式賣旗，方便街上無帶現金的市民買旗，令非弁利機構籌款更便捷。他指，暫時共物色32個報紙檔作為電子賣旗站，分別位於尖沙咀碼頭，彌敦道、佐敦道、旺角、太子等地，希望可以邀請多8間報紙檔參加，以達到計劃目標。

可用支付寶Alipay、WeChat Pay HK及Visa等電子支付工具

電子賣旗日於明日舉行，市民可到指定的報攤，掃描社福機構獲社署批出賣旗許可證的QR code，以電子支付系統買旗，包括支付寶Alipay、PayMe、Visa、Mastercard、銀聯及微信支付WeChat Pay HK，付錢後會義工協助派貼紙。賣旗活動由上午7時進行至中午12時半進行。

尖沙咀報攤變裝成旗袋 未來設計成不同主題

其中一個位處於尖沙咀北京道、亞士厘道交界的報攤（近尖東站L5出口），更設計及佈置成一個立體的旗袋。林長富指坐落鬧市的報紙檔在香港有近一百年歷史，肩負推廣香港文化的責任：「香港政府宜家都話要推動文化，咁文化嚟講，其實報紙檔已經係一個文化。」

他表示，期望日後繼續與不同社福機構或慈善團體合作，按不同慈善活動的主題，設計報攤外型，例如一張輪椅、運動標誌等，並推動報攤成為香港特色街道文化，吸引遊客到場影相打卡。

較傳統賣旗省卻昂貴行政費 未來或擴展至新界區

林長富又認為相比之下，傳統的賣旗方式牽涉大量工作及行政費用，包括要在各區設置賣旗物資站，由站長分發旗袋給義工，活動完結後要點收旗袋，然後聘請護衛公司押送旗袋到銀行金庫點收，再由核數師核算善款。他指當中牽涉的物流及行政費相當高昂，但電子支付卻能大大省卻行政費。

他表示，是次與香港復康力量首次合作舉辦買賣旗籌款活動後，未來亦樂意與任何社福機構合作推動電子賣旗活動，並且擴展到其他地區如新界區。

社署：已批准復康力量以電子支付方式接受賣旗活動捐款

社會福利署表示，已批准香港復康力量以電子支付方式接受慈善籌款賣旗活動的捐款。署方指，獲發賣旗許可證的機構如有意採用現金以外的其他方法（包括電子方式）收集款項，必須事先獲得社署批准。不論收款方式如何，機構必須遵照獲發賣旗許可證的條件，並在舉行賣旗活動後的九十天內提交經審計的收支結算表，以供社署審核及上載至香港政府一站通網頁，讓公眾查閱。