就在上月颱風「泰利」襲港前的星期六，天氣相當悶熱。當時有報道指上水最高氣温冠絕各區，天文台曾在中午錄得攝氏36.8度。在上午烈日當空下，記者實地在該區泳池附近探測氣溫，其手持溫度計顯示為40度。一位正在賣旗的女士向記者形容，恍如置身火爐。



撰文：醫院管理局北區醫院行政總監孫天峯醫生



醫院服務社區，社區支持醫院，學校的師生、家長都齊齊支持醫院賣旗日。

每年北區醫院慈善信托基金都會申請舉辦賣旗日籌款活動。不過，在過去三年多疫情，始終不能實現實體賣旗活動。直至今年，大家終於走出疫情陰霾，社會重現活力，久積的社區動能自然亦在蠢蠢欲動。加上適逢北區醫院25周年，在正式宣布籌備實體賣旗活動一刻，就如河出伏流、一呼百應，各社區伙伴組織都積極支持，一刻間就已經招募了破紀錄的2,100名社區義工。若果不是受限於基金旗袋數目，可招募的義工數目甚至不止此數。此外，不少團體還主動支援賣旗日地區宣傳，巴士、小巴、天橋、路邊、商場、美容院、鄉公所等，連梧桐河河畔都可以見到賣旗活動的訊息。

事實上，七月進行賣旗活動未必是最好時間，既是天時暑熱，又怕打風落雨。義工安全至為首要，事先已制定惡劣天氣活動指引，也提示義工們要注意自身安全。賣旗當天知道天氣炎熱，亦提醒大家需要補充水份和避免曝曬。

醫院服務社區，社區支持醫院，學校的師生、家長都齊齊支持醫院賣旗日。

當日筆者跟同事、社區伙伴、善長一同到上水，一邊買旗、一邊賣旗、再一邊為義工們打氣。我們親身感受到天氣的酷熱，也更感受到義工們支持醫院的熱情：「今天真是好熱，『大汗疊細汗』，但是很多街坊聽見是北區醫院，仍然願意駐足買旗。我也覺得辛苦，但辛苦得來很開心，因為幫到醫院，我們已經沒有出來幫醫院三年了。」

還有一位街坊，走過來主動要買旗，然後告訴筆者：「我其實是北區醫院的舊同事，只是已經退休了，我就住在上面，窗外見到你們正在賣旗，特地下來支持一下。」

賣旗義工中不乏一家大小，讓善心代代相傳。

可能有人會問，為什麼公立醫院要賣旗，政府不是已經有撥款嗎？公立醫院有超過九成營運資金的確是來自政府，但透過慈善信托基金，捐款可以加快或更優化某些病人服務，尤其支援一些先導計劃，為日後將新服務發展成常規化提供經驗和根據，最終令更多病人受惠。事實上，香港真的有很多善心人，希望能夠回饋社會，捐助醫院服務是其中一個不錯的選擇；對醫院同事來說，更是一種鼓勵和認同。當然，慈善基金必須要有完善管理，要絕對撇除利益衝突之餘，也要確保每一分一毫用得其所，符合捐贈者的原意。

賣旗，既是集腋成裘，亦是凝聚社區，一點一滴都是為更好的服務病人。我們為賣旗義工打氣，也是為醫院同事打氣，更是為病人打氣。醫院服務社區，社區支持醫院，無怪乎每位義工的熱情，比酷熱天氣更加熾熱。

醫管局。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

